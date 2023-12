Uniwersytet w Białymstoku. Studenci opracowali napisy do filmów festiwalowych

29 grudnia, 2023

Fot. Piotr Duniewski/UwB Fot. Piotr Duniewski/UwB

32 studentów filologii angielskiej z Uniwersytetu w Białymstoku było zaangażowanych w tłumaczenie filmów, które zostały pokazane podczas 17. edycji międzynarodowego Festiwalu Grand OFF im. Witolda Kona.

Żacy mieli za zadanie przetłumaczyć na język polski listy dialogowe wybranych filmów oraz technicznie przygotować napisy, które pojawiły się na ekranie.

W sumie studencji przygotowali tłumaczenia i opracowali napisy do wszystkich 55 projekcji jakie obejrzała festiwalowa publiczność.

Festiwal Grand OFF im. Witolda Kona – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata to inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Nagrody przyznawane są w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. W tym roku festiwal odbył się w dniach 27 listopada – 4 grudnia 2023 w Warszawie. (jł)