Uniwersytet w Białymstoku. Nie żyje prof. dr hab. Anatol Odzijewicz

Kwiecień 19, 2022

źródło: UwB źródło: UwB

Zmarł prof. Anatol Odzijewicz – były dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a potem także Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Z największą podlaską uczelnią związany był od 1979 roku.

Prof. Odzijewicz urodził się 6 października 1947 roku. Był wybitnym przedstawicielem szkoły fizyki matematycznej wywodzącej się od prof. Krzysztofa Maurina, twórcą jej białostockiego odgałęzienia. Głównymi obszarami jego badań były teoria grupoidów i algebroidów Banacha związanych ze strukturą W*-algebr, kwantyzacja układów fizycznych metodą odwzorowania stanów koherentnych, a także kwantowe i klasyczne układy całkowalne.

Przez lata kierował na UwB Katedrą Fizyki Matematycznej, a także Zakładem Metod Geometrycznych w Fizyce. Wychował liczną grupę fizyków i matematyków. Od 40 lat organizował coroczną międzynarodową konferencję Workshop on Geometric Methods in Physics (odbyło się już XXXVIII edycji). Wydarzenie to skupia naukowców z całego świata i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych spotkań matematyków i fizyków.

Profesor piastował wiele funkcji kierowniczych. W latach 1997-2005 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a od roku 2008 do 2016 – dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UwB. Ponadto pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki (2005-2008 oraz 2016-2019).

Prof. Anatol Odzijewicz był też aktywnym społecznikiem. Założył w Białymstoku oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami i przez wiele lat mu przewodniczył. Był pomysłodawcą utworzenia Skansenu w Białowieży (pierwszy eksponat trafił tam w 1978 roku). Za swoją działalność został m.in. wyróżniony Złotą Odznaką Ministra Kultury za ratowanie zabytków architektury drewnianej. (mt)