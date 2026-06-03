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PB Rover Team zdominował walki robotów w Tajlandii. Posłuchaj rozmowy z głównym konstruktorem zwycięskich maszyn
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3 czerwca, 2026
PB Rover Team zdominował walki robotów w Tajlandii. Posłuchaj rozmowy z głównym konstruktorem zwycięskich maszyn
Daniel Aleksiejczuk fot. Paweł Cybulski
Studenci z zespołu PB Rover Team wrócili z międzynarodowych zawodów MRCN Robot Challenge Thailand 2026 z podwójnym sukcesem. Podczas rywalizacji w Bangkoku zdobyli pierwsze i trzecie miejsce w kategorii Combat Robotics, pokonując drużyny z około dziesięciu krajów świata.
Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Danielem Aleksiejczukiem, głównym konstruktorem zwycięskich robotów PB Rover Team:
Jak podkreśla Daniel Aleksiejczuk, główny konstruktor zwycięskich robotów, przygotowania do zawodów trwały blisko pięć miesięcy i obejmowały liczne testy oraz udoskonalenia konstrukcji. O sukcesie zadecydowały m.in. odpowiednio dobrane materiały, dopracowany projekt oraz skuteczna strategia walki.
W kategorii Combat Robotics zdalnie sterowane maszyny rywalizują na specjalnej arenie, a zwycięstwo można odnieść przez nokaut przeciwnika lub zdobycie większej liczby punktów przyznawanych za agresję, sterowność i skuteczność manewrów. Roboty skonstruowane przez studentów Politechniki Białostockiej należą do grupy tzw. vertical spinnerów, wyposażonych w pionowo obracającą się tarczę bojową.
Po sukcesie w Tajlandii członkowie zespołu nie zwalniają tempa. Kolejnym celem są jesienne zawody X Challenge w Rzeszowie, gdzie ponownie zmierzą się z międzynarodową konkurencją.
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