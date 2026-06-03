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3 czerwca, 2026

Politechnika Białostocka będzie kształcić specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Posłuchaj rozmowy o nowym kierunku w ofercie uczelni

prof. Andrzej Chmielewski fot. Paweł Cybulski
Ataki hakerskie mogą sparaliżować szpital, urząd, firmę, a nawet całe państwo, dlatego specjaliści od bezpieczeństwa cyfrowego są dziś jednymi z najbardziej poszukiwanych ekspertów na rynku pracy. Od nowego roku akademickiego takich specjalistów będzie kształcić Politechnika Białostocka, która uruchamia nowy kierunek studiów – cyberbezpieczeństwo.

 

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z prof. Andrzejem Chmielewskim o nowym kierunku cyberbezpieczeństwo w Politechnice Białostockiej:

 

Jak podkreśla prof. Andrzej Chmielewski, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki, program został przygotowany we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz przedstawicielami branży IT, m.in. firmami Zeto, Plum i Infinity Group. Dzięki temu studenci mają zdobywać kompetencje odpowiadające realnym potrzebom rynku pracy – zarówno lokalnego, jak i globalnego.

Program studiów obejmuje m.in. administrację systemami Linux i Windows, sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci, a także zagadnienia związane z internetem rzeczy i sztuczną inteligencją wykorzystywaną w cyberatakach i systemach obronnych. Uczelnia podkreśla również silny nacisk na praktykę oraz certyfikowane kursy przygotowujące do pracy w branży.

Nowy kierunek ma przygotować specjalistów gotowych do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT, gdzie – jak wskazują eksperci – zapotrzebowanie na ekspertów od cyberbezpieczeństwa stale rośnie.

Więcej o rekrutacji na studia w Politechnice Białostockiej dowiesz się TUTAJ

(pc)

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