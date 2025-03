Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wprowadza studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej

17 marca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

70 nauczycieli z Białegostoku i Podlasia ma szansę skorzystać z bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu edukacji zdrowotnej. Program studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) jest odpowiedzią na wprowadzenie nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej, który w szkołach ma być nauczany od września 2025 roku. UMB to jedna z jedenastu uczelni w Polsce, które zostały wybrane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji tego typu studiów.

Edukacja zdrowotna, choć początkowo zapowiadana jako przedmiot obowiązkowy, ostatecznie będzie nieobowiązkowa. Ma zastąpić dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Wprowadzenie tego przedmiotu ma na celu zapewnienie uczniom szerokiej wiedzy na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, a także profilaktyki zdrowotnej, w tym ochrony zdrowia środowiskowego oraz zdrowia seksualnego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – bezpłatne studia podyplomowe

Studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej, które rozpoczną się w kwietniu 2025 roku, będą trwały trzy semestry i są całkowicie bezpłatne. Koszty kształcenia pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program studiów obejmuje około 1,2 tys. godzin zajęć, które będą odbywać się głównie w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu medycyny, psychologii, ochrony zdrowia oraz dydaktyki. Studia mają na celu dostarczenie nauczycielom wiedzy nie tylko z zakresu zdrowia fizycznego, ale także psychicznego, pomagając im w skuteczniejszym przekazywaniu tych treści uczniom.

Zajęcia dla nauczycieli różnych przedmiotów

Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym nauczycieli biologii, chemii oraz wychowania fizycznego, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej. Dzięki współpracy z specjalistami z różnych dziedzin, nauczyciele zdobędą solidną wiedzę medyczną, której celem będzie nie tylko przekazywanie faktów, ale i promowanie zdrowych nawyków wśród młodzieży.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia rozpocznie się wkrótce, przez system rejestracji UMB. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 marca 2025 roku. Zgodnie z zasadami, z jednej szkoły na studia mogą aplikować maksymalnie trzy osoby, co ma na celu równomierne rozłożenie liczby uczestników z różnych placówek. Dzięki temu nauczyciele z różnych szkół w regionie będą mieli równy dostęp do tej edukacji.

Opinie ekspertów i władze oświatowe

Prorektor UMB ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego, prof. Janusz Dzięcioł, podkreślił, że program studiów będzie szeroko zakrojony, obejmujący m.in. zdrowie środowiskowe, zdrowie psychiczne oraz edukację w zakresie aktywności fizycznej i dojrzewania. W programie nie zabraknie także zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

Agnieszka Krokos-Janczyło, Podlaska Kurator Oświaty, zapewniła, że 70 nauczycieli, którzy wezmą udział w programie, będzie w pełni wystarczające, by zaspokoić potrzeby edukacyjne podlaskich szkół. Dodała, że przez pierwsze lata edukację zdrowotną w szkołach będą mogli prowadzić nauczyciele biologii i wychowania fizycznego, zanim kolejni nauczyciele uzyskają kwalifikacje na nowych studiach.

(pc)