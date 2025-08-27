Home Wiadomości Uniwersytet Medyczny w Białymstoku walczy z dezinformacją medyczną

Wiadomości

27 sierpnia, 2025

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku walczy z dezinformacją medyczną

Ludzie uśmiechają się do zdjęcia Źródło: UMB
W odpowiedzi na narastające zagrożenie dezinformacją medyczną, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął nową inicjatywę, która ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez promowanie rzetelnej wiedzy medycznej opartej na dowodach naukowych.

 

Pełnomocnikiem rektora ds. przeciwdziałania dezinformacji medycznej została dr hab. Małgorzata Chlabicz, prodziekan ds. nauki i ewaluacji Wydziału Lekarskiego UMB.

– Dezinformacja medyczna jest to działanie bardzo szkodliwe, ponieważ wprowadza w błąd odbiorców tych informacji, czyli społeczeństwo, co w konsekwencji ma niekorzystne działania społeczne, czyli powoduje, że nie stosujemy się do prawdziwych opartych o fakty terapii – tłumaczy dr hab. Małgorzata Chlabicz.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje działać dwutorowo. – Działania będą polegały na prostowaniu konkretnych narracji dezinformacyjnych, tak aby ograniczyć ich dalszy zasięg oraz wpłynąć na postawy prozdrowotne. Kolejnym działaniem będzie integracja środowiska akademickiego poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych w dziedzinie dezinformacji medycznej – dodaje dr hab. Małgorzata Chlabicz.

Uczelnia planuje także współpracować w zakresie przeciwdziałania dezinformacji medycznej z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny m.in. poprzez wspólne ubiegania się o ogólnopolskie projekty z zakresu ochrony zdrowia. (hk)

 

Najnowsze wiadomości
Koordynatorki Moricon w studio Akadera
Moricon 2025 – największy k ... więcej
Męźczyzna paci kartą przez aplikację telefoniczną
Augustów: Małżeństwo strac ... więcej
Grupa nastolatek siedzących na ławce i patrzących w telefony – symbol siedzącego trybu życia i ograniczonej aktywności fizycznej wśród młodzieży
Brak ruchu szkodzi dzieciom. C ... więcej
Szczepienie osoby
Zwiększono liczbę szczepione ... więcej
Bolid Cerber pod namiotem w Austrii
Cerber Motorsport z Politechni ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.