Uniwersytet Medyczny w Białymstoku walczy z dezinformacją medyczną

27 sierpnia, 2025

Źródło: UMB Źródło: UMB

W odpowiedzi na narastające zagrożenie dezinformacją medyczną, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął nową inicjatywę, która ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez promowanie rzetelnej wiedzy medycznej opartej na dowodach naukowych.

Pełnomocnikiem rektora ds. przeciwdziałania dezinformacji medycznej została dr hab. Małgorzata Chlabicz, prodziekan ds. nauki i ewaluacji Wydziału Lekarskiego UMB.

– Dezinformacja medyczna jest to działanie bardzo szkodliwe, ponieważ wprowadza w błąd odbiorców tych informacji, czyli społeczeństwo, co w konsekwencji ma niekorzystne działania społeczne, czyli powoduje, że nie stosujemy się do prawdziwych opartych o fakty terapii – tłumaczy dr hab. Małgorzata Chlabicz.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje działać dwutorowo. – Działania będą polegały na prostowaniu konkretnych narracji dezinformacyjnych, tak aby ograniczyć ich dalszy zasięg oraz wpłynąć na postawy prozdrowotne. Kolejnym działaniem będzie integracja środowiska akademickiego poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych w dziedzinie dezinformacji medycznej – dodaje dr hab. Małgorzata Chlabicz.

Uczelnia planuje także współpracować w zakresie przeciwdziałania dezinformacji medycznej z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny m.in. poprzez wspólne ubiegania się o ogólnopolskie projekty z zakresu ochrony zdrowia. (hk)