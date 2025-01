Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uczestniczy w projekcie „Nerki bez usterki” skierowanym do młodzieży

14 stycznia, 2025

400 uczniów z białostockich szkół średnich wzięło udział w zajęciach edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących chorób nerek. Lekcje pod hasłem „Nerki bez usterki” prowadzili lekarze i specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku podkreśla, że ta tematyka jest ważna, a profilaktyka jeszcze ważniejsza.

– Wiadomo, że nerki są bardzo ważnym narządem naszego ciała, bo gdyby nie były potrzebne, to by ich nie było, ale nie wiedziałam, że jest aż tak duży odsetek osób chorujących na jakiekolwiek choroby nerkowe, które w perspektywie mogą doprowadzić do innych problemów zdrowotnych. Moim zdaniem każdy powinien się przebadać, ponieważ jak teraz słyszałam i się dowiedziałam, że nerki są podatne na wiele chorób i wiele problemów – mówią uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

„Nerki bez usterki” to ogólnopolski projekt realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Uniwersytetami Medycznymi w Lublinie i Białymstoku. Młodzież w trakcie zajęć otrzymuje również testy do przesiewowego badania moczu. Naukowcy chcą przebadać w sumie 4,5 tysiąca młodych osób, bo przewlekła choroba nerek dotyka około 11% osób dorosłych.

– Te choroby bardzo często nie zaczynają się po 20 roku życia. Przedział wiekowy w okolicach osób dojrzewających, czyli około 18 roku życia jest kompletnie białą plamą i my po prostu nie wiemy, czy statystyka osób dorosłych, czyli te 11-12% ma swoje korzenie w tej grupie wiekowej, czy jednak nie, czy jednak są to choroby, które rozwijają się później – tłumaczy prof. Beata Naumnik, kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Choroby nerek obniżają jakość życia, zwiększają ryzyko chorób serca, są przyczyną przedwczesnej śmiertelności i są dużym obciążeniem finansowym tak dla pacjentów jak i dla systemu opieki zdrowotnej. W Polsce przewlekła choroba nerek dotyka ok. 4,7 mln osób. (hk)

Relacja Hanny Kość: