Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi trzy inwestycje budowlane, które mają służyć kształceniu studentów

6 listopada, 2024

Źródło: UMB Źródło: UMB

Nadbudówka do szpitala z salami seminaryjnymi i szatnią dla studentów, centrum dydaktyczno-egzaminacyjne oraz budynek nauk podstawowych – to inwestycje, które prowadzi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mają one służyć kształceniu przyszłych lekarzy.

Część studentów zajęcia i praktyki ma w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, dlatego też niezbędna jest tam przestrzeń do nauki, jak i odpoczynku.

– To mają być przede wszystkim sale seminaryjne, cztery główne i jedna z możliwością podziału, taka duża sala seminaryjna, ale też szatnia studencka oraz taka przestrzeń dla studentów, gdzie będą mogli usiąść, odpocząć, porozmawiać, zaczekać na kolejne zajęcia. W tej chwili pielęgniarstwo, fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, zajęcia na tych kierunkach odbywają się w szpitalu klinicznym dziecięcym także, nie ma i nie było tam takiej przestrzeni – mówi prof. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ponadto przy ul. Szpitalnej powstanie Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjne, a przy ul. Mickiewicza – budynek nauk podstawowych.

– Nie samymi wykładami żyje uniwersytet, to także konferencje i zjazdy, więc są nam potrzebne duże sale, możliwość transmisji, możliwość podglądu i to będzie w Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnych. Kolejna inwestycja, to budynek nauk podstawowych, który ma rozszerzyć możliwość kształcenia studentów, szczególnie na kierunku lekarskim w zakresie anatomii prawidłowej. Anatomia prowadzi zajęcia na wszystkich naszych kierunkach, we wszystkich zawodach medycznych, to jest naprawdę olbrzymia liczba studentów i istnieje konieczność rozbudowy – dodaje prof. Adrian Chabowski.

Inwestycje są na różnych etapach. Najszybciej, czyli w czerwcu 2025 roku, będzie do użytku oddana nadbudówka w szpitalu dziecięcym. (hk)