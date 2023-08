Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostał nowe fantomy dydaktyczne

31 sierpnia, 2023

Nowe fantomy w UMB/Fot. A. Topczewska Nowe fantomy w UMB/Fot. A. Topczewska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostanie wyposażony w 3 fantomy do zakładania sond żywieniowych u pacjentów dorosłych i u dzieci oraz symulator odczuć starczych. Dzięki współpracy z Fundacją Nutricia w najbliższym roku akademickim z zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń na fantomach w Centrum Symulacji Medycznych UMB skorzysta 1700 studentów uczelni.

Po zajęciach student będzie potrafił rozpoznać niedożywienie, zaplanować i prowadzić żywienie enteralne i parenteralne, żywienie pacjenta w okresie poprzedzającym duży zabieg operacyjny, żywienie enteralne dzieci, będzie potrafił założyć sondę do żywienia i obsługiwać PEG. W efekcie skorzystają na tym przyszli pacjenci obecnych studentów.

Zajęcia z leczenia żywieniowego będą prowadzić wykładowcy z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii Pediatrii UMB, II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Kliniki Neurologii UMB, Kliniki Geriatrii UMB. Według prof. dr hab. Adriana Chabowskiego, prorektora ds. kształcenia UMB z fantomów skorzystają nie tylko studenci kierunków lekarskich, ale też dietetyki i pielęgniarstwa.

– Nie mieliśmy tego typu fantomów, zagadnienie omawialiśmy tylko teoretycznie, albo na filmie – przyznaje dr Dagmara Bogdanowska-Charkiewcz, z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB. – Fantomy są łatwe w obsłudze. Dzięki nim będzie można przećwiczyć zakładanie sondy, czy zaplanować formę leczenia żywieniowego.

Fundacja Nutricia użyczy UMB jeden fantom pediatryczny do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), dwa fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii).

Fundacja Nutricia od ponad 3 lat współpracuje z różnymi uniwersytetami medycznymi. UMB jest piątą uczelnią w Polsce, która dołącza do tego grona. – Angażujemy się w edukację o roli żywienia. Zależy nam, by edukować przyszłych lekarzy jak to niedożywienie rozpoznać i jak to leczyć. Co trzeci pacjent przyjmowany do szpitala już wykazuje objawy niedożywienia. Niedożywienie w trakcie hospitalizacji tylko się pogłębia. Pacjent niedożywiony przebywa w szpitalu dłużej niż pacjent właściwie odżywiony, koszty hospitalizacji są wyższe, a ryzyko śmierci pacjenta niedożywionego jest 3 razy wyższe niż pacjenta właściwie odżywionego – wskazuje Anna Cywińska, prezes Fundacji Nutricia.

Umowa pomiędzy UMB a Fundacją zostaje zawarta na okres od 1 września 2023 roku do 30 września 2024 r. z możliwością jej przedłużenia, po przedłożeniu Fundacji wyników ankiety ewaluacyjnej. Dodatkowo Fundacja zapewni materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla wykładowców.

Dzięki Fundacji Nutrica Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostanie wyposażony również w symulator odczuć starczych. Taki kombinezon będzie mógł założyć student, by doświadczyć jak pacjent z niedowładem ma trudności z poruszaniem się czy z widzeniem. (at)