Uniwersyteckie Centrum Kultury. „Słońce też wschodzi” w wykonaniu aktorów Teatru bez Nazwy

Marzec 31, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku działający w Teatrze bez Nazwy szykują premierę nowej sztuki.

1 kwietnia o 18:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury wystawią spektakl „Słońce też wschodzi” będący adaptacją sceniczną słynnej powieści Ernesta Hemingwaya, która to spopularyzowała termin „stracone pokolenie”. Mimo, iż książka wydana została w roku 1926, jej przesłanie wciąż jest bardzo aktualne.

– Tematem tak naprawdę przewodnim całego spektaklu jest tzw. stracone pokolenie. Stracone pokolenie to pokolenie ludzi żyjących na początku XX wieku, głównie Amerykanów, którzy w wyniku uczestnictwa w I Wojnie Światowej, zatracili ambicje i tak naprawdę sens życia, ponieważ wojna wywróciła wszystko do góry nogami – mówi reżyser Marcin Zieniewicz. – Wpadliśmy więc na pomysł, że żyjąc w dobie pandemii, czy teraz niestety też wojny, tak naprawdę młodzi ludzie mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Chcemy zaprosić widzów do dialogu i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy obecnie młodzi ludzie XXI wieku, którzy dopiero wkraczają w dorosłość, są tym straconym pokoleniem, a może wręcz przeciwnie? – pyta Zieniewicz.

Wstęp na spektakl jest bezpłatny. Obowiązują jednak rezerwacje. Aby dokonać rezerwacji, należy przesłać swoje imię i nazwisko na adres: teatrbeznazwy@uwb.edu.pl, wpisując „Słońce też wschodzi” w tytule maila. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia.

Kolejny spektakl zaplanowano na 27 kwietnia o 18:00. (mt)

Z Marcinem Zieniewiczem i Rafałem Stelengowskim rozmawia Magdalena Juchnowicz: