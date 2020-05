UMP znowu apeluje do premiera. Chodzi o zmiany w funkcjonowaniu autobusów miejskich

Maj 4, 2020

O zmiany w transporcie publicznym zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego prezes Unii Metropolii Polskich – Tadeusz Truskolaski. Ma to związek z drugim etapem odmrażania gospodarki.

Prezydent Białegostoku i jednocześnie prezes Unii Metropolii Polskich, skupiającej dwanaście największych miast mówi o potrzebie wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach dotyczących funkcjonowania transportu publicznego. Dzisiaj autobusami może jeździć tylko tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Truskolaski zwraca uwagę na to, że w związku z otwarciem np. galerii handlowych zwiększy się liczba pasażerów w autobusach i dalsza realizacja przepisów nie będzie możliwa. Dodaje też, że może to doprowadzić do grupowania się ludzi na przystankach. Pełna treść apelu dostępna jest tutaj.

To drugi już taki apel. Pierwszy Unia Metropolii Polskich wystosowała po wejściu w życie pierwszego, częściowego zniesienia ograniczeń związanych z koronawirusem. Dotąd wniosek ten nie został rozpatrzony. (mt/mc)