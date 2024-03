Umowa o współpracy między Uniwersytetem w Białymstoku a warszawskim ZOO

26 marca, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Władze Uniwersytetu w Białymstoku podpisały umowę o współpracy z warszawskim Zoo. Celem porozumienia jest pozyskanie studentów z Białegostoku na praktyki oraz wzbogacenie Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego eksponatami z warszawskiego ZOO.

Współpraca będzie miała charakter naukowy i edukacyjny. Po podpisaniu porozumienia Uniwersytet w Białymstoku spodziewa się szerokiej współpracy w różnych dziedzinach.

– My cieszymy się z tego, że otwierają nam się kolejne drzwi, aby to co uniwersytet posiada, czyli właśnie Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, mogło jeszcze bardziej się rozwijać i trafić nie tylko do naszych studentów, pracowników, ale również do mieszkańców regionu, którzy w ogromnej liczbie odwiedzają nasze centrum – mówi prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Umowa o współpracy ma również aspekt dydaktyczny. Władze uczelni liczą na wymianę doświadczeń i wiedzy między studentami, a pracownikami warszawskiego ZOO. (mg)

Z Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO rozmawiał Michał Gudewicz