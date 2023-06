UMB ma jedyny w Polsce ultraczuły sprzęt medyczny do wykrywania choroby Alzheimera

19 czerwca, 2023

Najnowocześniejszą na świecie aparaturę do wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych zakupił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Chodzi o wczesne wykrycie choroby Alzheimera czy stwardnienia rozsianego.

Pozyskany sprzęt to ultraczuła platforma do wykonywania testów immunologicznych, która pozwoli na wcześniejszą diagnostykę chorób cywilizacyjnych, jeszcze w momencie, w którym nie obserwuje się u pacjenta pierwszych objawów choroby.

– Obecnie na świecie są już dostępne przeciwciała, które są skierowane przeciwko białkom odkładającym się w mózgu w trakcie rozwoju choroby Alzheimera – mówi prof. Barbara Mroczko, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB. – A więc jesteśmy na etapie, kiedy już w sposób bardzo konkretny możemy pomóc pacjentom, którzy zauważają u siebie łagodne zaburzenia poznawcze i zgłaszają się z tego powodu do lekarza. Wiemy, że ta choroba dotyka trzech obszarów, jest to obszar geriatrii, neurologii i psychiatrii, więc mamy bardzo szerokie pole, kiedy możemy pomóc tym pacjentom.

Do badania potrzebna jest krew pacjenta, a nie płyn mózgowo-rdzeniowy. Zmniejsza to ryzyko dla pacjenta, wpływa na poprawę jego komfortu psychicznego, a także sprzyja rozwojowi badań w tym obszarze. Analizator jest w pełni zautomatyzowany. Wykonuje wszystkie etapy testu samodzielnie, co wpływa zarówno na czas wykonania, wydajność, jak i spójność oraz precyzję uzyskanych wyników.

Jest to jedyny taki sprzęt w Polsce, a jego zakup był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości ponad 2,5 mln zł.

– Oprócz tych sukcesów, które dostrzegamy na co dzień i też zainteresowania studentów, to również zobiektywizowane parametry dotyczące ewaluacji pokazały, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o kierunek medyczny, o nauki o zdrowie, dlatego nie bez powodu nasze ministerstwo sfinansowało te unikatowe w skali Polski badania – zapewnia wiceminister Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.

Aktualnie zespół naukowców z UMB jest szkolony z obsługi urządzenia. Analizator będzie gotowy do badań za kilka miesięcy. (hk)