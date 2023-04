UMB. Kierunek Biostatystyka kliniczna z certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością 2023”

4 kwietnia, 2023

Kierunek Biostatystyka Kliniczna UMB otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2023", źródło: UMB

Kierunek Biostatystyka kliniczna (studia I stopnia) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to studia z przyszłością. Tak uznała Polska Akademia Nauk, przyznając uczelni certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2023” oraz wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia”.

Wyróżniono 41 kierunków ze 108 zgłoszonych, a Biostatystyka Kliniczna uplasowała się bardzo wysoko w rankingu otrzymując 88 punktów na 90 możliwych.

„Studia z przyszłością” to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach.

Kierunek Biostatystyka Kliniczna na UMB powstał w odpowiedzi na potrzeby rynków medycznego i farmaceutycznego, a zakres programu nauczania odpowiada ich oczekiwaniom. Przede wszystkim kierunek oparty jest w dużej mierze na technikach IT. Jest to niezbędne biorąc pod uwagę fakt, iż wykorzystanie pakietów statystycznych oraz konieczność analizy danych to podstawowe elementy kształcenia biostatystyków. Z tego powodu, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej UMB zapewnia dostęp do laboratoriów komputerowych oraz umożliwia prowadzenie nauczania na odległość i mieszanego nie tylko w razie konieczności (pandemia), ale również jako standard dostosowany do przekazywanych treści programowych.

Ponadto, nauczanie studentów na kierunku Biostatystyka Kliniczna kładzie duży nacisk na pracę zespołową oraz wspólne tworzenie projektów. Ma to na celu podkreślenie interdyscyplinarnego, opartego na współpracy charakteru zawodu biostatystyka. (mt)