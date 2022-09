Ulica Wolnej Białorusi i Rondo Wolnej Ukrainy w Białymstoku

Wrzesień 26, 2022

W Białymstoku będzie ulica Wolnej Białorusi, powstanie też Rondo Wolnej Ukrainy – tak zdecydowali w poniedziałek (26.09) radni.

Ulicą Wolnej Białorusi zostanie nazwany fragment ulicy Elektrycznej (na odcinku od Warszawskiej do Branickiego). Lokalizacja ta jest symboliczna, ponieważ przy tej ulicy znajduje się konsulat Republiki Białorusi. Tutaj od sierpnia 2020 roku odbyło się ponad 100 akcji protestacyjnych przeciwko działaniom dyktatora i jego rządu, tu wiszą też biało-czerwono-białe banery. To tu wiele osób znalazło pomoc swoich rodaków po ucieczce z kraju oraz spotkało się z gestami solidarności mieszkańców Białegostoku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały ulica Wolnej Białorusi to gest wsparcia i szacunku dla walczących o wolność Białorusinów. W więzieniach reżimu Łukaszenki przebywa obecnie ponad 1300 więźniów politycznych, w tym Andrzej Poczobut – działacz Związku Polaków na Białorusi.

Decyzją radnych po zmianie nazwy ulicy mieszkańcy i właściciele firm tam położonych zostaną zwolnieni z opłat związanych z wymianą dokumentów.

Z kolei Rondo Wolnej Ukrainy to gest solidarności białostoczan z narodem ukraińskim. Jest to również wyraz uczczenia narodu, który z wielką determinacją walczy o przetrwanie swojego niepodległego państwa oraz podkreślenie więzi jakie połączyły nasze dwa narody w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wyraz potępienia wojny i wszelkiego barbarzyństwa z niej wynikającego. To także działanie, które w połączeniu z pomocą materialną i wsparciem oferowanym przez miasto i mieszkańców Białegostoku składają się na pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. Podjęcie stosownej uchwały to nasz skromny gest wobec wielkiej siły i niezłomności narodu ukraińskiego – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Rondo położone jest w rejonie osiedla Starosielce i do tej pory nie miało swojej nazwy. (mt)