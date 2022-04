Ukraiński barszcz, polskie mazurki i wielkanocna baba. Polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne w Spodkach PIK

Kwiecień 8, 2022

Podlaski Instytut Kultury organizuje polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne „Przy wspólnym stole”. W najbliższą niedzielę (10.04) w Spodkach PIK spotkają się uchodźcy z Ukrainy i mieszkańcy Białegostoku.

Będzie można spróbować ukraińskiego barszczu, pielmieni, kibinów i tradycyjnych polskich mazurków. To czas na bycie razem, poznawanie swoich zwyczajów i odrobinę zajęć plastycznych. Będzie wspólne malowanie pisanek, zdobienie obrusów i dzierganie serwetek. A wszystko przy muzyce i ciekawej rozmowie.

– Stół to coś, co łączy i bardzo byśmy chcieli, żeby to spotkanie miało charakter integracyjny. Proponujemy jedzenie: będzie okazja do spróbowania prawdziwego barszczu ukraińskiego, prawdziwych pielmieni. Będą też potrawy polskie: tradycyjne ciasta, mazurki. Chodzi o to byśmy się wszyscy spotkali i lepiej poznali, żeby Polacy poznali naszych gości tak trochę lepiej, trochę od innej strony niż pomoc, a Ukraińcy, żeby cały czas mieli świadomość, że obok jest drugi człowiek, że nie są sami – mówi Emilia Świętochowska z Podlaskiego Instytutu Kultury.

Spotkanie rozpocznie się o 12:00 i potrwa do 15:00. (mt)