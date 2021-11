Ukraїna! 6. Festiwal Filmowy w Białymstoku

12 listopada

16:15 UKRAINA! Festiwal Filmowy: ZIEMIA IWANA, reż. Andrij Łysecki, dokumentalny

(Ukraina 2021, 86’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

18:15 UKRAINA! Festiwal Filmowy: NOSOROŻEC, reż. Ołeh Sencow, dramat

(Ukraina, Polska, Niemcy 2021, 101’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

15 listopada

16:00 UKRAINA! Festiwal Filmowy: U311 CZERKASY, reż. Tymur Jaszczenko, dramat wojenny

(Ukraina, Polska 2019, 102’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

18:15 UKRAINA! Festiwal Filmowy: ZŁE DROGI, reż. Natalia Worożbyt, dramat,

(Ukraina 2020, 105’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

16 listopada

16:00 UKRAINA! Festiwal Filmowy: TEN DESZCZ NIGDY NIE USTANIE, reż. Alina Horłowa, dokumentalny

(Ukraina 2020, 102’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

18:15 UKRAINA! Festiwal Filmowy: Z ZAWIĄZANYMI OCZAMI, reż. Taras Dron, dramat,

(Ukraina 2020, 105’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

17 listopada

18:00 UKRAINA! Festiwal Filmowy: PRZYSTANEK ZIEMIA, reż. Kateryna Hornostaj, dramat

(Ukraina 2021, 117’, bilet: 13 zł / film, 75 zł / karnet na 7 filmów)

Opisy filmów:

ZIEMIA IWANA, reż. Andrij Łysecki, dokumentalny, Ukraina 2021, 86’

Iwan Prychodko jest jednym z ostatnich artystów ludowych na Ukrainie. Jest samoukiem, mieszka na wsi, a wszystko, co wychodzi spod jego pędzli, to sztuka naiwna i szczera. To, jak Ivan postrzega świat i jego życie wewnętrzne są pełne piękna i radości. Pewnego dnia obrazy Iwana zostają zaproszone na wystawę do Arsenału Sztuki, głównego centrum wystawienniczego kraju. Czy Iwan zamieni swoją małą wiejską chatkę na pełne przepychu życie w mieście, towarzystwo krytyków i agentów sztuki?

Film otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu podczas Docudays UA Międzynarodowego Festiwalu Praw Człowieka.

NOSOROŻEC, reż. Ołeh Sencow, dramat, Ukraina, Polska, Niemcy 2021, 101’

W przemysłowym, prowincjonalnym mieście w Ukrainie lat 90. poznajemy młodego mężczyznę o pseudonimie “Nosorożec” – agresywnego delikwenta w dzieciństwie, który w dorosłości staje się brutalnym kryminalistą. Przyglądamy się jego dorastaniu na tle kłopotów rodzinnych i miłosnych. W czasach postsowieckich, w brutalnym społeczeństwie, Nosorożec szybko pnie się po szczeblach kariery w lokalnym gangu przestępczym, ale jego awans na przywódcę nie obywa się bez druzgocących poświęceń dla jego życia i bliskich wokół niego. Jego świat się wali, a rozdzierający go wewnętrzny konflikt, przybiera na sile – ale czy Nosorożec jest w stanie znaleźć odkupienie, zanim będzie za późno?

U311 CZERKASY, reż. Tymur Jaszczenko, dramat wojenny, Ukraina, Polska 2019, 102’

Jest rok 2014. Miszko i Lew są kolegami z jednej wsi, służą razem na trałowcu „Czerkasy” należącym do marynarki wojennej Ukrainy. Stacjonują w porcie krymskiego jeziora Donuzław połączonego z Morzem Czarnym. Kiedy rozpoczyna się inwazja Krymu przez „zielone ludziki”, a prezydent Janukowycz ucieka z kraju, „Czerkasy” wraz z innymi statkami floty ukraińskiej zostaje zablokowany na jeziorze. Kolejne ukraińskie statki poddają się Rosjanom, jedynie załoga trałowca „Czerkasy” stawia opór. Tymczasem Rosjanie przygotowują się do szturmu trałowca. Marynarze muszą podjąć decyzję czy bronić się za wszelką cenę i do końca.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ostatniej jednostki na Krymie, która pływała pod ukraińską banderą.

Film zdobył Nagrodę Publiczności 5. Festiwalu Filmowego UKRAINA!

ZŁE DROGI, reż. Natalia Worożbyt, dramat, Ukraina 2020, 105’

Mężczyzna podający się za nauczyciela zostaje zatrzymany przez wojsko na punkcie kontrolnym. Dwie nastolatki czekają na swoich chłopaków – żołnierzy na zniszczonym placu miejskim. Dziennikarz jest przetrzymywany w niewoli i brutalnie atakowany. Młoda kobieta przeprasza starsze małżeństwo za przejechanie ich kurczaków.

Cztery historie rozgrywające się na tle dróg Donbasu, naznaczone dezorientacją, paranoją i terrorem, które kwestionują pojęcie prawdy.

Film zdobył nagrodę Verona Film Club Award w trakcie Międzynarodowego Tygodnia Krytyki w Wenecji.

TEN DESZCZ NIGDY NIE USTANIE, reż. Alina Horłowa, dokumentalny, Ukraina 2020, 102’

Po ucieczce przed wojną w Syrii rodzina Sulejmanów została rozproszona po całej Europie. Lazgin mieszka z rodziną na Ukrainie, jego brat Kosznhaw w Niemczech, trzeci brat w kurdyjskim Iraku, a czwarty w Syrii. Dwudziestoletni Andrij, syn Lazgina, jest wolontariuszem Czerwonego Krzyża i ma do czynienia z kolejnym konfliktem zbrojnym, tym razem w Ukrainie. Ucieczka przed wojną czy pomoc w niesieniu ulgi w cierpieniu na miejscu – z takim dylematem zmaga się Andrij podczas wizyty u brata w Niemczech i emocjonalnego spotkania z krewnymi w Iraku. Po nagłej śmierci ojca Andrij postanawia odprowadzić ciało do Syrii.

Podróże Andrija przeplatane są materiałami filmowymi z akcji humanitarnych, manifestacji siły militarnej, uroczystych spotkań i wycinków codziennego życia – niekończącego się cyklu wojny i pokoju. W tym porażającym filmie zaskakująco młodej, 29-letniej reżyserki, w zjawiskowych, czarno-białych kadrach autorstwa Wiaczesława Cwietkowa (autor zdjęć do filmu „Ziemia jest niebieska jak pomarańcza”) obserwujemy losy pojedynczej jednostki i rozsianej po świecie rodziny.

Film brał udział w Konkursie Głównym Millenium Docs Agains Gravity.

Z ZAWIĄZANYMI OCZAMI, reż. Taras Dron, dramat, sportowy, Ukraina 2020, 105’

Wojna we wschodniej Ukrainie dobiegła końca, a kraj próbuje wrócić do normalnego życia. Tak jak Julia. Ma 25 lat i jest zawodową zawodniczką MMA. Długo czekała na powrót z wojny swojego narzeczonego Denysa. W końcu został uznany za zmarłego. Julia zmaga się z traumą po stracie chłopaka. Dodatkowo czuje presję środowiska, że powinna żyć w niekończącej się żałobie po bohaterze wojennym. Jest młoda i chciałaby rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Chce uciec od wszystkiego, co stare i znane. Wtedy matka Denysa otrzymuje podejrzanego esemesa. Jest w nim informacja, że jej syn został odnaleziony żywy i pilnie potrzebuje pieniędzy na operację, która uratuje mu życie… Mają jedną noc na uzbieranie pieniędzy. Julia musi zdecydować, w co wierzy i czego tak naprawdę potrzebuje.

Film otrzymał nagrodę w Konkursie 1-2 Warszawskiego Festiwalu Filmowego w 2020 roku.

PRZYSTANEK ZIEMIA, reż. Kateryna Hornostaj, dramat, Ukraina 2021, 117’

Radykalne, autentyczne i wrażliwe spojrzenie na radzenie sobie z emocjonalnymi zawirowaniami związanymi z oczekiwaniem na wejście w dorosłe życie.

Masza (Maria Fedorczenko), Jana i Senia to trzy przyjaciółki u progu ukończenia szkoły średniej. Introwertyczna Masza postrzega siebie jako outsiderkę. Podczas gdy stara się przetrwać intensywny okres przedmaturalny, zakochuje się, co zmusza ją do opuszczenia strefy komfortu.

Debiutująca ukraińska reżyserka Kateryna Hornostaj przedstawia głęboko osobistą, zjawiskową i poetyczną opowieść o odkrywaniu siebie i cierpliwości, jakiej to wymaga.

“Przystanek Ziemię” pokazano na tegorocznym Berlinale, gdzie film wygrał sekcję Generation14+.