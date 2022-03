Białystok. Ukazała się wyjątkowa książka dla dzieci z Ukrainy

Marzec 24, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Jest już zapowiadana przez władze Białegostoku publikacja, która ma pomóc dzieciom z Ukrainy w odnalezieniu się w nowym miejscu i nauce języka polskiego.

Podręcznik „Na dobry początek. Powitalna książka dla dzieci i rodziców z Ukrainy” trafi do ukraińskich dzieci uczących się w białostockich szkołach, ale także w innych polskich miastach.

Wydanie książki zostało sfinansowane przez Miasto Białystok i Unię Metropolii Polskich.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w stworzenie tej książki. Wiele osób pracowało nad nią w bardzo szybkim tempie, z wielkim oddaniem, bezinteresownie, dzięki temu mogła powstać w ciągu zaledwie dwóch tygodni – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki. – Ma ona służyć temu, aby młodzi ludzie nabrali odwagi, pewności siebie, by łatwiej było im odnaleźć się w nowym miejscu, nowej szkole.

Autorkami książki są Agnieszka Suchowierska – pisarka i Katarzyna Szostak-Król – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Publikację przetłumaczyła Kseniya Kharchenko. Autorki wiele lat pracowały z dziećmi uchodźczymi i swoje doświadczenia wykorzystały w tej publikacji.

– Książka zaprasza dzieci do przeżycia przygody w polskiej szkole. To jest historia chłopca, który ucieka z Kijowa. Przekracza próg polskiej szkoły i spotykają go niesamowite rzeczy, otwarci nauczyciele, uśmiechnięci koledzy i koleżanki. Dostaje też wyjątkowy prezent – breloczek w kształcie bociana. I jak trzyma tego bociana w swojej ręce, to zawsze czuje się tutaj bezpieczniej, dodaje mu to otuchy – powiedziała Katarzyna Szostak-Król. – Publikacja ma podwójny cel. Pomaga w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych i jednocześnie uczy podstawowych wyrazów i zwrotów przydatnych w nowej polskiej szkole.

Książka jest bezpłatna, została wydana w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Około 3 tys. zostanie w Białymstoku do dyspozycji dyrektorów szkół, pozostałe trafią do innych miast.

Obecnie w Białymstoku uczy się 663 dzieci i młodzieży z Ukrainy. (mt)