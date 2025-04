Udoskonalanie ludzi już trwa. Posłuchaj relacji z wykładu prof. dr Karine Sargsyan o przyszłości medycyny i ludzkości

25 kwietnia, 2025

Przyszłość medycyny i ludzkości, wykład prof. dr Karine Sargsyan, fot. Iryna Mikhno. PB Przyszłość medycyny i ludzkości, wykład prof. dr Karine Sargsyan, fot. Iryna Mikhno. PB

O przyszłości medycyny, sztucznej inteligencji oraz „udoskonalania” człowieka opowiadała w Politechnice Białostockiej prof. dr Karine Sargsyan, futurystka i lekarka związana z Uniwersytetem Medycznym w Grazu w Austrii oraz Cedars-Sinai Cancer Center w Stanach Zjednoczonych.

Podczas wykładu poruszane były zagadnienia zmuszające nas do przemyśleń, czym jest człowieczeństwo w diametralnie zmieniającym się świecie.

– Obecna technologia, tak jak kiedyś ogień, książki lub nawet prąd, przerażały ludzi od samego początku. Chodzi o to, jak te narzędzia wykorzystujemy, także myślę, że nie mamy się czego bać. To ulepszanie ludzi dzieje się już od dawna. Mogę podać swój własny przykład, bo mam dużo części tytanowych i czuję się nadal bardzo człowiekiem. Chodzi tutaj, żeby nie używać tego do przedłużania życia, a raczej do poprawy zdrowia – mówi prof. dr Karine Sargsyan.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wykładów im. Ryszarda Kapuścińskiego (KAPTalks), które organizuje Komisja Europejska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz sieć partnerskich uczelni i think-tanków. Od 2009 roku odbyło się ponad 150 wykładów, które zgromadziły łącznie ponad 50 000 uczestników stacjonarnie i online. To pierwszy raz, kiedy KAPTalk odbyło się na uczelni z Polski Wschodniej. (hk)

Relacja Hanna Kość: