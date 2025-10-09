Udany start na Politechnice Białostockiej – praktyczne szkolenia z „życia uczelni” dla studentów WBiŚ

9 października, 2025

Początek roku akademickiego to dla studentów pierwszego roku czas pełen emocji, nowych doświadczeń i wyzwań. Aby ułatwić młodym żakom odnalezienie się w uczelnianej rzeczywistości, Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej zorganizował cykl spotkań „Rozkład jazdy, jak nie zgubić się na studiach”. Ostatnie szkolenie w ramach akcji odbyło się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Wsparcie dla nowych studentów

Podczas spotkania studenci pierwszego roku poznali strukturę uczelni, zasady studiowania oraz możliwości rozwoju naukowego i osobistego. Szkolenie obejmowało najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć, systemu wsparcia, działalności samorządu oraz kontaktów z wykładowcami i opiekunami roku. Tego typu inicjatywy pozwalają młodym ludziom szybciej odnaleźć się w nowym środowisku i zyskać pewność w pierwszych tygodniach nauki.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – nauka, technologia i ekologia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej to miejsce, w którym nowoczesne technologie spotykają się z troską o środowisko. Studenci tworzą ekologiczne materiały budowlane, opracowują innowacyjne metody przetwarzania odpadów i uczestniczą w projektach związanych z ochroną przyrody. Wydział konsekwentnie rozwija ofertę edukacyjną – w tym roku akademickim uruchomiono nowy kierunek agroekobiznes, odpowiadający na potrzeby nowoczesnej, zielonej gospodarki.

„Rozkład Jazdy” – praktyczne przygotowanie do studiowania

Szkolenia z cyklu „Rozkład jazdy” pełnią funkcję praktycznego wprowadzenia do życia akademickiego. Uczestnicy dowiadują się, jak efektywnie organizować naukę, korzystać z infrastruktury uczelni oraz gdzie szukać pomocy w sprawach administracyjnych, formalnych i organizacyjnych. Dzięki temu proces adaptacji na studiach przebiega sprawniej, a studenci szybciej stają się częścią społeczności Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka – uczelnia otwarta na przyszłość

Politechnika Białostocka od lat kształci specjalistów, którzy z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy w Polsce i za granicą. Uczelnia promuje kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność pracy zespołowej i gotowość do wykorzystywania nowoczesnych technologii. To miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną, a jednocześnie rozwijają swoje pasje i zainteresowania.

Nowoczesna baza dydaktyczna i silna kadra

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku dysponuje ponad 100 nowoczesnymi laboratoriami oraz 800 stanowiskami badawczymi. Zajęcia prowadzi 50 profesorów, 100 doktorów i ponad 20 asystentów. Studenci mają dostęp do specjalistycznego sprzętu badawczego, który umożliwia realizację ambitnych projektów naukowych i inżynierskich. Wydział oferuje również bogatą ofertę kół naukowych i projektów międzynarodowych.

Kierunek agroekobiznes – nowa propozycja dla studentów

Kształcenie na kierunku agroekobiznes realizowane jest w ramach projektu „PB 5.0 – dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”. Projekt jest dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Kierunek łączy wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych, przygotowując studentów do prowadzenia działalności w sektorze rolniczym, ekologicznym i biznesowym.

Politechnika Białostocka – dobry start na studiach i w karierze

Akcja „Rozkład jazdy, jak nie zgubić się na studiach” odbyła się na wszystkich sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej. Akcja co roku wspiera studentów w adaptacji do życia akademickiego, pomaga zrozumieć zasady funkcjonowania uczelni i pokazuje, że studiowanie może być nie tylko obowiązkiem, ale także pasjonującą przygodą.

