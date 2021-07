Uczta dla ducha i ciała. W Supraślu rozpoczyna się Uroczysko

Lipiec 23, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Po pandemicznej przerwie do Supraśla wracają Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko”. To jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia.

Do niedzieli (25.07) czeka nas kilkanaście wydarzeń, a wśród nich: panele dyskusyjne, wystawy, pokazy filmowe, koncerty czy kiermasz.

Tradycyjnie odbędą się także Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej oraz Konkurs Nalewek Puszczańskich. To wydarzenia, które zawsze przyciągają tłumy. Potrawy oceniać będzie nie tylko jury, ale także publiczność.

– W tym roku w kategorii „duży producent” odważyły się wystartować trzy firmy. I to je będzie oceniać publiczność. Dostarczą nam produkty, które my podzielimy na porcje degustacyjne. Za kilka symbolicznych złotych będzie można taką porcję kupić. To głosy publiczności zdecydują, kto na następny rok zostaje mistrzem świata w kategorii „duży producent” – mówi organizator Uroczyska, Michał Kozłowski.

W ramach Uroczyska będzie też można wybrać się na Szwędaczki Supraskie, czyli półtoragodzinne spacery po zmroku z pochodniami. To okazja do zwiedzenia miasteczka, wysłuchania supraskich legend, podań ludowych i spotkania z Duchem Puszczy. (mt)

Z organizatorem Uroczyska, Michałem Kozłowskim rozmawiała Małgorzata Turecka

PROGRAM XXV Spotkań z Naturą i Sztuką

——————————23 LIPIEC ——————————



10:00 – 18:00 Przyrodnicze Sesje popularnonaukowe w ramach XXV Uroczyska

10.00-13.00„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej i dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej” miejsce: Hotel Knieja

13.30- 18.00 „25 –lat co się zmieniło w przyrodzie Podlasia.”



——————————24 LIPIEC——————————



Wystawa „WIARA NA PODLASIU”

11.00 – wernisaż wystawy – sala wystawiennicza Biblioteki Miejskiej w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Wystawa fotograficzna „Z życia wspólnoty Tatarskiej” – restauracja Tatarynka. Autorskie wystawy Krzysztofa Frejusa,

12.30 – Sala kinowa Domu Ludowego.

tradycyjny pokaz slajdów W. Wołkowa

13.30 Pokaz filmów Krzysztof Kiziewicz

– nagranie filmowo –dźwiękowe z ostatniego pleneru fotograficznego Wiktora Wołkowa,

-film „Pieśni rzeki” dedykowany W. Wołkowowi o mieszkańcach i muzyce z nad Biebrzy”

– film „Gabowe Grądy” o życiu współczesnym Staroobrzędowców na Suwalszczyźnie.

18.00 pokaz filmu „Bartek Zwycięzca” z muzyką na żywo

do filmu gra Waldemar Rychły z zespołem: Kuba Majda – klarnet, Joanna Zielecka – flety

Krzysztof Kubasik / Anna Szmatoła – wiolonczela, Waldemar Rychły – gitara, instrumenty perkusyjneSpecjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa grana do „Bartka Zwycięzcy” w całości zainspirowana i oparta jest na muzyce ludowej, na melodiach zapisanych i opublikowanych przez Oskara Kolberga w latach 1875-1882.

„Bartek Zwycięzca” na podstawie noweli H. Sienkiewicza. Reżyseria Edward Puchalski. Zdjęcia – Zbigniew Jaszcz. Poznańska Wytwórnia FilmowaPremiera filmu odbyła się 4 listopada 1923 roku. Do naszych czasów nie dochowała się żadna kopia eksploatacyjna tego filmu. Prezentowany film zmontowany został z zachowanych przypadkowo materiałów roboczych. Na podstawie noweli Henryka Sienkiewicza i zachowanej fragmentarycznie bibliografii film został zrekonstruowany przez Krystynę Lindenbergh i Jadwigę Zajicek.

——————————25 LIPIEC——————————



godz. 10:00 – 18:00. Główna impreza plenerowa na Rynku Kościuszki w Supraślu

godz. 11:30 XXII Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej

Konkurs w kategorii „duży producent” rozstrzyga publiczność, poprzez ocenę porcji degustacyjnych. W trakcie imprezy będzie okazja kupna produktów firm startujących w konkursie.

Uczestników konkursu indywidualnego ocenia Jury.

Zasady i informacje o udziale w mistrzostwach podamy w najbliższych dniach

godz. 13:00 XV Konkurs Nalewek Puszczańskich – Amatorzy nalewek mogą wystartować w dwóch kategoriach nalewek: słodkich i wytrawnych. – Konkursy odbędą się w klasyfikacji open oraz klasyfikacji Podlasie – Na zwycięzców oczekują nagrody rzeczowe. Zasady i informacje o udziale w mistrzostwach: podamy w najbliższych dniach.

Wystawy plenerowe fotografii historycznej z projektu „Podzielmy się historia z nad Suprasli i Sokołdy” w tym roku tytuł „Rodzina”.Atrakcje towarzyszące:

– stoiska garmażeryjne producentów kiszki i babki ziemniaczanej

– stoiska uczestników kiermaszu regionalnych produktów kulinarnych i rękodzieła

Koncerty: w ciągu dnia zagrają lokalne zespoły ludowe: Kapela „Batereja”, , „Barwianki” z Rafałówki, „Chutor” z Gródka, „Jarzębina” z Karakul.



*********IMPREZY TOWARZYSZĄCE: *****************

——————————23, 24lipca ——————————



21:00 – 22:30 Szwędaczki Supraskie – 1,5 godzinny spacer po zmroku z pochodniami. Na trasie legendy Supraśla, podania ludowe, ciekawe miejsca, przysłowia, wróżba z nasion i spotkanie z Duchem Puszczy. Informacje o warunki udziału i biletach pod tel. 666-238-280.