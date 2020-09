Uczniowie wrócili do szkół. W Łapach odbyła się centralna inauguracja nowego roku szkolnego

Wrzesień 1, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Wziął w niej udział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, który wyraził swoją radość z powrotu uczniów do szkół.

– Wiem, że zdecydowana większość uczniów, nauczycieli i rodziców chciała powrotu do tradycyjnych, stacjonarnych zajęć i w końcu można było to zorganizować. Te wytyczne i zalecenia, które przygotowaliśmy już niemal miesiąc temu pozwalają na to, aby bezpiecznie wrócić do nauki stacjonarnej. Mamy nadzieję, że ten okres przejściowy pracy w takich warunkach szczególnych, z pewnymi rygorami, nie będzie trwał zbyt długo – mówił Piontkowski.

Szef resortu mówił też, że w sytuacjach szczególnych, kiedy istnieć będzie zagrożenie epidemiczne, szkoły będą mogły przejść na kształcenie w systemie mieszanym.

– Wówczas przy zgodzie inspektora sanitarnego będzie można przejść na kształcenie w systemie mieszanym łączącym kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość bądź całkowite kształcenie na odległość – dodawał szef resortu edukacji.

W Podlaskiem nowy roku szkolny rozpoczyna około 140 tys. uczniów i 30 tys. przedszkolaków. (mt/mc)