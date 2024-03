Uczniowie walczą o indeks na Politechnikę Białostocką

6 marca, 2024

Konkurs „Matematyka stosowana”, fot. Hanna Kość Konkurs „Matematyka stosowana”, fot. Hanna Kość

O indeks na dowolny kierunek studiów w Politechnice Białostockiej rywalizują uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski w ramach konkursu „Matematyka stosowana”.

W w laboratoriach i pracowniach uczelni ponad 80 uczniów skupi się na praktycznym wykorzystaniu matematyki w zadaniach statystycznych, przeprowadzeniu doświadczeń i pomiarów.

– Matematykę trzeba zrozumieć, matematyka to królowa nauk, matematyka to podstawa działalności inżyniera – mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Specyfika konkursu jest wyjątkowa z racji na to, że konkurs odbywa się na wszystkich naszych wydziałach, dlatego osoby, które biorą udział w tym konkursie mają możliwość nie tylko rozwiązania i sprawdzenia się z zakresu matematyki, ale mogą poznać nasze wydziały, mogą poznać nasze laboratoria, mogą zapoznać się z naszymi prowadzącymi już na etapie bycia uczniem szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Wiedza, którą uczniowie posiadają musi wykraczać poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej.

– Wszystkie zadania są bardzo praktyczne. Trzeba wykonać doświadczenie, eksperyment, pomiar i dopiero potem zastanowić się jakie narzędzia matematyczne wykorzystać do rozwiązania danego problemu. Staramy się, żeby na każdym stanowisku był postawiony jakiś problem rzeczywisty, problem z którym można się spotkać – zapewnia dr Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”

Pierwszy etap konkursy odbył się online i były to zadania teoretyczne. Wśród osób, którzy biorą udział w drugim etapie są uczniowie nie tylko z czwartych klas.

– Dla mnie matematyka stosowana to jest pewne wyjście z tej książkowej czysto egzaminacyjnej wiedzy, żeby to wszystko czego się nauczyliśmy zastosować jakoś w praktyce, nauczyć się też jak to jest stosowane, do czego można to wykorzystać. Na pewno pod pewnym względem to trzeba było bardzo wybiec na przód. Myślę, że trzeba po prostu postrzegać nauka jaką frajdę, żeby osiągać jak najlepsze wyniki i to po prostu idzie razem w parze – mówią uczniowie biorący udział w drugim etapie konkursu „Matematyka stosowana”.

Rywalizacja w konkursie „Matematyka stosowana” zakończy się jutro, ale wyniki i laureatów, którzy otrzymają indeks na Politechnikę Białostocką, poznamy za kilka dni. (hk)

Relacja Hanny Kość: