Uczniowie stworzyli swoje gry komputerowe w konkursie Dżemik, którego hasłem przewodnim była „Szkoła latania”

11 czerwca, 2025

Konkurs Dżemik, fot. Hanna Kość Konkurs Dżemik, fot. Hanna Kość

Samoloty, ptaki czy statki kosmiczne – to bohaterowie gier komputerowych, które zaprojektowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w konkursie Dżemik. W środę (11.06) w Politechnice Białostockiej odbył się finał, w którym młodzież prezentowała wyniki dwutygodniowego programowania, a gry oceniali studenci Wydziału Informatyki.

W sumie to do finału zakwalifikowały się 23 osoby. Tematem przewodnim była „Szkoła latania”.

– Pomyśleliśmy o ptakach, które nie latają, żeby nauczyły się latać. Także nasza gra jest o pingwinie, który chciał wlecieć na wakacje, a niestety matka natura mu w tym przeszkodziła. On natomiast był sprytnym pingwinem, poradził sobie z tym problemem i przyczepił sobie rakietowy jetpack i uczył się latać. A że przykuło to już uwagę jego przeciwników, to można zobaczyć w grze. Chciałem spróbować czegoś nowego. Bardzo trudne, jeżeli się nie umie. Uczymy się z samego języka Scratcha i to są takie klocki, które trzeba połączyć, aby na przykład przyciski się ruszały, robić animacje – mówią finaliści konkursu Dżemik.

Uczniowie mogli korzystać z dowolnej technologii programowania. Oceniane były nie tylko umiejętności techniczne, poziom zaawansowania, ale także kreatywność i umiejętność zaprezentowania swojej gry.

– Mamy trzy kategorie, w każdej kategorii po pięć drużyn. Podział jest ze względu na wiek, czyli juniorzy to są do czwartej klasy szkoły podstawowej, potem jest kadet, a seniorzy to jest szkoła średnia. Muszę przyznać, że uczniowie wykazali się kreatywnością, naprawdę pomysłowością, mimo iż wydaje się, że większość z nich nie wie, skąd się wzięła „Szkoła latania”, a to jest z polskiej szkoły komiksu, to rzeczywiście pokazali poziom i dużą kreatywność – mówi Anna Łupińska-Dubicka z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Zwycięzców konkursu Dżemiku otrzymali książki, gry planszowe i klocki. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Kategoria JUNIOR

I miejsce – Kacper Łaski, Jakub Południak (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku)

II miejsce – Aleksandra Kołdys (Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku)

III miejsce – Michał Górczyński (Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku)

Kategoria KADET

I miejsce – Michał Wróblewski, Krzysztof Wróblewski (Szkoła Podstawa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku)

II miejsce – Sebastian Dryl (Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku)

III miejsce – Julia Bajena (Szkoła Podstawowa Nr 53 w Białymstoku z Oddziałami Dwujęzycznymi)

Kategoria SENIOR

I miejsce – Bartosz Cyrynowski, Bartosz Lubosz Kuć (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej)

II miejsce – Ryszard Konopko, Michał Jan Buczyński (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej)

III miejsce – Filip Misiuk, Jakub Brodziński (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej)