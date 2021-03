Uczniowie na chwilę wrócili do szkół. Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty

Marzec 17, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym rozpoczęły się w środę (17.03) próbne egzaminy ósmoklasisty. Na początek uczniowie mierzyli się z językiem polskim. W czwartek (18.03) czeka ich test wiedzy z matematyki, a w piątek (19.03) z wybranego języka obcego.

Próbny egzamin ósmoklasisty nie jest obowiązkowy. Szkoły przystępują do niego dobrowolnie. Test ma charakter diagnostyczny. Dla uczniów to próba przed właściwym sprawdzianem kończącym naukę w szkole podstawowej, który w tym roku odbędzie się nie w kwietniu, a w maju.

Właściwy egzamin ósmoklasisty jest już obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzoną w związku z nią edukacją zdalną egzamin ósmoklasisty, podobnie jak i egzamin maturalny, będą obejmowały zmniejszony zakres materiału. W przypadku języka polskiego oznacza to np. odchudzoną listę lektur, a w przypadku matematyki – mniejszą liczbę zadań do wykonania. (mt/mc)