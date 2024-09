Uczniowie „Mechaniaka” doskonalili technikę jazdy samochodem

18 września, 2024

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

Doskonalenie techniki jazdy na własnych samochodach, wychodzenie z zakrętów czy poślizgów oraz nauka pierwszej pomocy – tak wyglądały w środę (18.09) zajęcia na Torze Białystok dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych.

Warsztaty odbyły się w ramach trwających Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Uczymy przede wszystkim pokory do wszystkiego, czy do samochodu czy do motocykla – mówi Marek Juźwik, instruktor i egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. – Uczymy młodzież co to jest podsterowność, co to jest nadsterowność, uczymy ich wychodzenia z zakrętu, żeby wiedzieć w którą stronę pokręcić kierownicą, kiedy samochód ucieka tyłem, czy przyhamować, czy dodać gazu. To są bardzo istotne czynniki.

W szkoleniu brało udział 12 uczniów, którzy podkreślają, że warto jest się doszkalać w kierowaniu samochodem.

– Na torze na pewno można poczuć się pewniej, niż na drodze publicznej, bo na drodze publicznej na pewno nie powinno się rozwijać też takich prędkości. Uważam, że to jest takie miejsce, na które każdy powinien przyjechać swoim autem i spróbować swoich możliwości. To też fajna zabawa pojeździć na torze. Takie zajęcia mogą zapobiegać wypadkom na drodze – mówią uczniowie.

Zajęcia zorganizowała podlaska policja wraz z Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. (hk)

Na zajęciach z doskonalenia technik jazdy była Hanna Kość: