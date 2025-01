Uczelnie wyższe i Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok podpisały porozumienie na rzecz wspierania podlaskich innowacji

17 stycznia, 2025

Pięć podlaskich uczelni podpisało w piątek (17.01) porozumienie o współpracy z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok. Ma to służyć rozwojowi zarówno samych uczelni, jak też całego regionu.

Do porozumienia na rzecz wspierania podlaskich innowacji przez program Erasmus+ przystąpiła Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Łomżyńska i Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

– Będziemy przede wszystkim organizować szereg spotkań i będziemy rozmawiać o różnych możliwościach rozwoju – tłumaczy Katarzyna Kochaniak, specjalistka z InnHUB Białystok. – Mamy też nadzieję, że przez tę współpracę będziemy nie dość, że częściej się spotykać, ale będziemy razem robić jakieś wspólne działania. Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, to musimy pamiętać także o takiej drugiej, bardzo ważnej akcji, czyli o partnerstwach. Nasze uczelnie podlaskie już biorą w tym udział, natomiast mamy nadzieję, że będzie to jeszcze prężniej działało.

Zdaniem prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, Centrum innowacji Inn Hub Białystok ma służyć całemu regionowi.

– Podpisywane umowy wiąże nas z najważniejszymi uczelniami z całego regionu. W ten sposób pokrywamy siatką Erasmusową cały region, a to po to, żeby nie tylko jeszcze efektywniej korzystać z tego, co oferuje Unia Europejska w zakresie tego programu, ale też, żeby wymieniać się dobrymi praktykami i doświadczeniami – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Podpisanie porozumienia wiązało się także ze spotkaniem informacyjnym o możliwościach jakie daje program Erasmus+. Uczestniczyło w nim ponad 130 osób z różnych instytucji, takich jak urzędy, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, czy organizacje pozarządowe.

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok to miejsce, które funkcjonuje od dwóch miesięcy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechnice Białostockiej. Pomaga w organizacji projektów z programu Erasmus+. (hk)

Relacja Hanny Kość:

