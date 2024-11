22 listopada, 2024

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, fot. Hanna Kość Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, fot. Hanna Kość

Ma to służyć umiędzynarodowieniu miasta i regionu. W piątek (22.11) w Politechnice Białostockiej otwarto Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok.

Jest to miejsce, w którym nie tylko uczelnie wyższe, ale także inne instytucje, takie jak szkoły, ośrodki kulturalne i sportowe, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa, mogą uzyskać informacje o możliwościach, jakie daje program Erasmus. A to przede wszystkim edukacja osób w różnym wieku i różnych profesji.

– Program Erasmus+ jest szeroki, jest od skierowany zarówno do małego ucznia szkoły podstawowej, aż po osoby w uniwersytecie trzeciego wieku – tłumaczy Mirosław Marczewski, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. – Politechnika Białostocka staje się w tym momencie takim HUBem nie tylko dla szkół wyższych, ale dla wszystkich potencjalnych naszych beneficjentów jeżeli chodzi o północno-wschodnią Polskę. To jest pierwsze takie miejsce tutaj i rzeczywiście ogromne zadanie przed tym HUBem, ponieważ duży obszar jest w jego zasięgu. Natomiast będzie przede wszystkim dużo szkoleń, konferencji, czyli dużo osób skorzysta w sposób merytoryczny.

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok to ósme takie miejsce w Polsce, w którym będą regularnie organizowane spotkania informacyjne, ale instytucje mogą też umawiać się indywidualnie, aby dowiedzieć się jak z programu Erasmus+ skorzystać i jakie jest tego finansowanie.

– To cały szereg ciekawych działań, które przyczyniają się do rozwoju metod dydaktycznych, które pozwalają nam uspójnić pewne standardy działania, jeśli chodzi o organizację umiędzynarodowienia, jeśli chodzi rozwiązania merytoryczne – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – To niebywałe wartości, a my zamierzamy je promować, przybliżać wszystkim zainteresowanym oraz motywować i inspirować do tego, żeby w programie Erasmus+ wziąć udział.

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok mieście się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16. (hk)

Relacja Hanny Kość z otwarcia Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok: