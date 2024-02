„Uczelnie w Powiecie” w Bielsku Podlaskim

21 lutego, 2024

Bielsk Podlaski, „Uczelnie w powiecie”, fot.: Dariusz Piekut Bielsk Podlaski, „Uczelnie w powiecie”, fot.: Dariusz Piekut

Politechnika Białostocka odwiedziła Bielsk Podlaski w ramach spotkaniach edukacyjno-doradczych „Uczelnie w Powiecie”. To prezentacje uczelni wyższych w szkołach ponadpodstawowych w regionie.

Przy stoiskach edukacyjnych przyszli studenci mogą zapytać o warunki studiowania i poznać poszczególne etapy rekrutacji. Przedstawiciele uczelni doradzają kierunek zgodny z zainteresowaniami i pasjami ucznia oraz przedstawią ofertę zajęć w sekcjach sportowych i kołach naukowych.

– Jest to wydarzenie bardzo ważne dla młodzieży – mówi Sławomir Snarski, starosta bielski. – Gromadzą się tutaj uczelnie, które oferują to co mają najlepsze. Szczególnie cieszę się, że jest Politechnika Białostocka, która od 20 lat bierze w tym udział. Jest to bardzo dobra uczelnia dla której mam przyjemność pracować, także cieszę się, że możemy się spotykać i młodzieży pokazać ofertę uczelni.

Najwięcej osób z Bielska Podlaskiego na studia wybiera się do Białegostoku.

– To też jest okazja do pozyskania nowych potencjalnych studentów na pierwszy rok, a oferta Politechniki Białostockiej jest bardzo szeroka. Miasto Bielsk Podlaski współpracuje z Politechniką Białostocką przy okazji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Burmistrz odpowiada za szkoły podstawowe, ale odpowiada również za uczniów szkół średnich, także bardzo się cieszę, że mamy okazję się tutaj spotkać – zapewnia Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego.

Młodzież była zainteresowana różnymi kierunkami, na których kształci Politechnika Białostocka. Na spotkaniach „Uczelnie w Powiecie” poza Politechniką Białostocką, prezentuje się również Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W lutym i marcu prezentacje będą w sumie w 11 szkołach ponadpodstawowych w regionie. (hk)

Relacja z Bielska Podlaskiego: