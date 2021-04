Ubiegasz się o pracę w podlaskiej KAS? Możesz złożyć dokumenty w formie elektronicznej

Kwiecień 28, 2021

Kandydaci ubiegający się o pracę w służbie cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku mogą już składać swoje dokumenty online. Wystarczy wejść na stronę podlaskie.kas.gov.pl

Oczywiście dalej można ubiegać się o pracę w formie tradycyjnej, czyli złożyć dokumenty w wersji papierowej.

– Jednak korzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego to wiele korzyści – przekonuje rzecznik podlaskiej KAS, Radosław Hancewicz. – Po pierwsze oszczędzamy czas – nie musimy udawać się do siedziby IAS czy na pocztę, żeby przekazać dokumenty; system podpowiada, które pola są niezbędne do wypełnienia, a które pliki niezbędne do dołączenia; nie musimy martwić się, że treść składanych oświadczeń będzie nieprawidłowa, wystarczy że zaznaczymy odpowiednie pola w formularzu. Oryginały dokumentów aplikacyjnych kandydat przekazuje nam dopiero w ostatnim etapie naboru, kiedy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów – dodaje Hancewicz.

W najbliższym czasie Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku planuje wprowadzenie podobnych rozwiązań także na innych etapach naboru. Chodzi o korzystanie z testów online sprawdzających wiedzę oraz prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za pośrednictwem internetu. (mt/mc)