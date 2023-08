U-20: Dominik Marczuk powołany do kadry Miłosza Stępińskiego

29 sierpnia, 2023

Dominik Marczuk/źródło Jagiellonia.pl Dominik Marczuk/źródło Jagiellonia.pl

Znana jest już lista zawodników powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski U-20, które odbędzie się w dniach 4 – 11 września w Legnicy. W tym gronie znalazł się zawodnik Jagiellonii Białystok – Dominik Marczuk.

Podczas zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrają dwa mecze towarzyskie – 8 września o 17:00 zmierzą się w Łomży z Portugalią, a 11 września o 16:15 zagrają w Legnicy z Niemcami.

Dominik Marczuk to 19-letni zawodnik, który trafił do „Dumy Podlasia” w trakcie trwającego okna transferowego z pierwszoligowej Stali Rzeszów. Od momentu dołączenia do Żółto-Czerwonych rozegrał komplet ligowych spotkań, w każdym wychodząc w podstawowym składzie. W ostatnim meczu ligowym (wygrana 4:1 z Górnikiem Zabrze) zdobył swoją premierową bramkę w Jadze oraz na poziomie PKO BP Ekstraklasy. (źródło: jagiellonia.pl/mt)