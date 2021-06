Tysiąclecia, Antoniuk, TBS, Białostoczek, Piasta. Spacery po białostockich osiedlach

Czerwiec 14, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zbliżają się Dni Miasta Białegostoku. Już wiadomo, że jedną z atrakcji mają być spacery historyczne po osiedlach. To nie będą jednak zwykłe wycieczki po osiedlu, ale swoiste podróże w czasie.

Pierwsza wyprawa planowana jest już na najbliższy piątek (18.06) po osiedlu Tysiąclecia.

Utarło się, że historię tworzą tylko znaczące zabytki – kamienice, domy, pałace czy świątynie. Tymczasem historia dzieje się tuż obok nas, przed naszą klatką schodową czy furtką posesji. Można o niej opowiadać nawet na obszarze powojennych osiedli mieszkaniowych. I właśnie na wędrówkę przez takie miejsca będą mogli wybrać się białostoczanie.

– Na pierwszy rzut oka miejsca te zdają się być zupełnie anonimowe. Ale jeśli zaczniemy „kopać” w ich historii, dotrzemy do naprawdę ciekawych faktów. I tak na TBS-ach cofniemy się aż do wieku XVI, kiedy to istniała tu unicka świątynia św. Jana Teologa. Wędrówka na Antoniuk i Białostoczek będzie wyprawą do czasów Jana Klemensa Branickiego. Z kolei na Piasta przeniesiemy się na pogranicze Korony i Litwy – mówi Andrzej Kłopotowski, twórca „Osiedlownika” realizowanego w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku, który poprowadzi spacery.

Spacery będą okazją do poznania początków osiedli w kształcie, w jakim je znamy dzisiaj. A osiedle Tysiąclecia np. było pierwszym zrealizowanym kompleksowo osiedlem mieszkaniowym na terenie Białegostoku. Na Piasta powstał pierwszy w regionie blok w technologii wielkiej płyty. Białostoczek łączy zabudowę wielorodzinną z jednorodzinną. Antoniuk miał zaspokajać potrzeby mieszkaniowe pracowników Fast. Z kolei TBS-y to już współczesna realizacja z dobrą urbanistyką i architekturą pokazującą trendy ostatnich dekad.

Na trasach nie zabraknie najciekawszych miejsc na osiedlach oraz tych, które obrosły ‚kultowością’, Przybliżone zostaną obiekty sakralne – kościoły, cerkiew czy meczet – oraz najciekawsze realizacje streetartowe. Przedstawione będą osiedlowe… zabytki oraz miejsca objęte ochroną. Odkryjemy też dawne ulice, które – choć nie ma ich na planach miasta – wciąż istnieją w przestrzeni osiedli. (mt)

Daty spacerów i miejsca zbiórek:

** 18 czerwca (piątek) – spacer po osiedlu Tysiąclecia (godz. 17, zbiórka: ulica Jerzego Waszyngtona 25),

** 19 czerwca (sobota) – spacer po osiedlu Antoniuk (godz. 11, zbiórka: róg ulic Antoniukowskiej i Wiatrakowej),

** 20 czerwca (niedziela) – spacer po osiedlu TBS (godz. 11, zbiórka: rondo Jagiellonii Białystok / skrzyżowanie alei Jana Pawła II i trasy Niepodległości, przy rzeźbie ‚Ptaki’),

** 26 czerwca (sobota) – spacer po osiedlu Białostoczek (godz. 11, zbiórka: rondo Faustyny Kowalskiej / przy wiadukcie na końcu ulicy Jurowieckiej),

** 27 czerwca (niedziela) – spacer po osiedlu Piasta (godz. 11, zbiórka: ulica Warszawska 79).