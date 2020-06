Tysiące podlaskich przedsiębiorców skorzystało z tarczy antykryzysowej

Czerwiec 2, 2020

Przeszło 1.3 mld zł. jak dotąd otrzymali podlascy przedsiębiorcy na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak poinformował wojewoda podlaski, przedsiębiorcy mogli skorzystać z różnych form pomocy finansowej, takich jak dopłaty do pensji pracowniczych, z mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czy zwolnień ze składek i świadczeń postojowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Te wszystkie warianty wsparcia są po to, abyśmy mogli z tej trudnej sytuacji, wcześniej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, teraz z epidemią, wyjść jak najlepiej w kontekście rozwoju gospodarczego. Naszą ogromną troską jest to, aby polska gospodarka rozwijała się, aby były miejsca pracy, aby były to stabilne miejsca pracy – dodawał wojewoda podlaski.

O pomoc finansową jak do tej pory ubiegało się ponad 150 tys. podlaskich przedsiębiorców. (ea/mc)