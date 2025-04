Tysiące książek, kilkadziesiąt wydawnictw i pisarzy jest na Targach Książki i Festiwalu Literackim „Na pograniczu kultur” w Białymstoku

25 kwietnia, 2025

Targi Książki i Festiwal Literacki, fot. Hanna Kość Targi Książki i Festiwal Literacki, fot. Hanna Kość

Literaturę faktu, kryminalną, kobiecą, dziecięcą czy naukową można znaleźć na 12. Targach Książki, które odbywają się na Chorten Arenie w Białymstoku. Tam też trwa Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur’, w trakcie którego będzie ponad 20 spotkań autorskich ze znanymi pisarzami z Podlasia, Polski i Europy.

Targi i festiwal cieszy się dużą popularnością wśród czytelników, którzy twierdzą, że czytanie daje odskocznię od codzienności.

– Czytając może na chwilę się wyciszyć. Czytam fantastykę, science fiction i kryminały, bo jest szybka akcja. Czytam dużo i lubię właśnie się zanurzyć w inną historię. Można się dużo rzeczy dowiedzieć i to jest bardzo interesujące. Dla przyjemności czytam, to też usprawnia wzrok. Najbardziej lubię książki przygodowe. Rozwija to mój język, przenosi mnie w inny świat. Czytam, żeby poszerzać horyzonty, żeby poznawać się różne spojrzenia na historie – mówią czytelnicy.

Targi Książki i Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” organizuje Fundacja Sąsiedzi. Do niedzieli (27.04) na Chorten Arenie prezentuje się 90 wydawnictw. To też okazja do rozmów z uznanymi pisarzami, których przyjechało około 70. Największa gwiazdą jest francuski pisarz Érikik-Emmanuel Schmitt, autor bestsellerowego „Oskara i pani Róży”. (hk)

Relacja Hanny Kość: