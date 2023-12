Tysiąc osób otrzyma paczki świąteczne od Stowarzyszenia Droga

19 grudnia, 2023

Stowarzyszenie Droga, przygotowywanie paczek świątecznych/ Fot. A. Topczewska Stowarzyszenie Droga, przygotowywanie paczek świątecznych/ Fot. A. Topczewska

Od około 30 lat Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga organizuje „Święta w Drodze”. W tym roku 1000 najbardziej potrzebujących osób otrzyma paczki świąteczne.

Będą to przede wszystkim osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

– W czwartek (21.12) rano już przychodzą szkoły, przychodzą dzieciaki i będzie jak w mrowisku – mówi Marta Daniszewska ze Stowarzyszenia Droga. – W mgnieniu oka, setkami rąk naszych super pomocników Świętego Mikołaja, zostanie spakowanych tysiąc paczek i już tego dnia pierwsze paczki pójdą do ludzi potrzebujących. Przewidujemy trzy dni wydawania w różnych grupach, które tutaj są naszymi podopiecznymi.

Każda paczka waży blisko 13 kg i będą w niej produkty świeże, jak i te z długim terminem przydatności do spożycia.

– Oprócz takich podstawowych produktów jak kasza, makaron, mąka, będzie dżem, będą grzybki, będą świeże owoce takie jak mandarynki jabłka czy cytryny, będzie łosoś w kilku formach, będzie tofu, będzie mięso, które będzie potrzebne na dalszą część świąt, czyli kurczak i kiełbasa. Oczywiście nie może się obejść bez opłatka, który będzie włożony do pocztówki. Oczywiście będzie chleb jasny i ciemny. I to wszystko bez czego się nie obejdzie, co jest symbolem jak pierogi czy pasztet – dodaje Marta Daniszewska.

Finał akcji „Święta w drodze” będzie w sobotę (23.10), kiedy 250 paczek pojedzie do osób chorych i nie wychodzących z domu. (hk)