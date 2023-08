„Tylko to, co widziałem… Celnikier o Zagładzie” w Galerii Slendzińskich

14 sierpnia, 2023

„Tylko to, co widziałem… Celnikier o Zagładzie” to nazwa wystawy czasowej w Galerii im. Sleńdzińskich otwartej z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim.

Izaak Celnikier był młodym chłopcem, który był pomocnikiem w pracowni kopistów w getcie. Jako jedyny przeżył, był świadkiem zagłady Żydów białostockich nie tylko w samym getcie, ale także na kolejnych etapach ich gehenny – w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady oraz marszach śmierci. Po II wojnie światowej pozostał w Polsce i dawał świadectwo Zagładzie.

Na początku wystawy pokazujemy, to jak Celnikier uczył się zaraz po wojnie, jego ówczesne szkice, rysunki. A potem temat Holocaustu, stąd też tytuł wystawy. Zobaczymy też prace z dwóch okresów: graficznej teki z cyklem prac z zapisem strasznch doświadczeń i późniejszy cykl Breslau. Prace, które kończą wystawę przedstawiają los kobiet i mężczyzn w obozach koncentarcyjnych. Jest też film – zapis wizyty Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich, która odwiedziła Celnikiera w Paryżu – mówi producent wystawy Dawid Bujno.

Spuścizna, którą pozostawił po sobie Celnikier, zdecydowanie wykracza poza ramy świadectwa stricte dokumentalnego. Jej artystyczną wartość potwierdzały przez lata kolejne wystawy w Polsce i poza jej granicami, w tym także w Izraelu, gdzie znajduje się kilka dzieł kluczowych dla całej twórczości malarza.

Kurator wystawy Artur Tanikowski przyznaje, że sztukę Celnikera zna od wielu lat. Jego zdaniem jest ewenementem w skali artystów i żydowskich, i polskich