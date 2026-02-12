Tylko do końca tygodnia zgłoszenia do konkursu „Niesamowita Maszyna 2026”. Do wygrania 5 000 zł i indeks Politechniki Białostockiej

12 lutego, 2026

To ostatni moment, aby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie o indeks „Niesamowita Maszyna 2026”. Politechnika Białostocka przypomina, że zgłoszenia przyjmowane są tylko do 15 lutego 2026 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz indeksy na wybrane kierunki studiów największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski i łączy kreatywność, wiedzę techniczną oraz dobrą zabawę.

Czym jest „Niesamowita Maszyna”?

„Niesamowita Maszyna” to konkurs inspirowany konstrukcjami Rube’a Goldberga – wynalazcy znanego z tworzenia urządzeń, w których jedno proste działanie uruchamia efektowną sekwencję reakcji mechanicznych.

Zadaniem uczestników jest zbudowanie własnej maszyny reakcji łańcuchowej – pełnej ruchu, dźwięku, pomysłowych rozwiązań i fizycznej precyzji. Liczy się przede wszystkim oryginalny pomysł oraz umiejętne wykorzystanie prostych zasad fizyki.

Projekt można przygotować:

indywidualnie,

w maksymalnie trzyosobowym zespole.

Każda drużyna musi mieć opiekuna – mentora wspierającego uczniów podczas realizacji projektu.

Gotową konstrukcję należy nagrać i opublikować na YouTube (film do 2 minut). W tytule trzeba umieścić nazwę konkursu i nazwę maszyny, a w opisie – krótki opis reakcji łańcuchowej. Polubienia pod filmem będą brane pod uwagę przy ocenie.

Nagrody: 5 000 zł i indeks na studia

Zwycięzca lub zwycięski zespół otrzyma:

5 000 złotych ,

indeksy na wybrane wydziały Politechniki Białostockiej:

✔ Wydział Architektury (po zdaniu egzaminu z rysunku),

✔ Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku,

✔ Wydział Elektryczny,

✔ Wydział Mechaniczny,

✔ Wydział Inżynierii Zarządzania.

Przewidziano również nagrody dla kolejnych miejsc:

II miejsce – 2 000 zł,

III miejsce – 1 500 zł,

opiekun zwycięskiego zespołu – 1 000 zł,

szkoła laureatów – 500 zł.

– Najważniejszy jest pomysł oraz umiejętne wykorzystanie prostych zasad fizyki. Każdego roku młodzi konstruktorzy zaskakują nas swoimi projektami – podkreśla prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Harmonogram konkursu „Niesamowita Maszyna 2026”

do 15 lutego 2026 r. – nadsyłanie zgłoszeń i publikacja filmów,

do 3 marca 2026 r. – ogłoszenie finalistów,

18 marca 2026 r. – finał w Politechnice Białostockiej i wręczenie nagród.

Zgłoszenia odbywają się online. Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie: www.niesamowitamaszyna.pl.