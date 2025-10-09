Tylko do 15 października Fundacja Technotalenty czeka na pomysły na rozwój własnego biznesu w konkursie „Runda T”

9 października, 2025

To szansa na zdobycie pieniędzy na rozwój własnego biznesu. Pomysłodawcy innowacyjnych projektów wciąż mogą zgłaszać swoje projekty do konkursy „Runda T”. Na projekty Fundacja Technotalenty czeka do 15 października.

Idea „Rundy T” polega na tym, że do Białegostoku są zapraszane fundusze kapitałowe.

– Szukamy tych, którzy są ambitni, którzy wierzą w przyszłość tego województwa. Mogą być to przedsiębiorcy, innowatorzy, studenci, a przede wszystkim naukowcy, którzy szukają kapitału dla swoich pomysłów, dla realizacji, dla komercjalizacji i przede wszystkim dla zastosowania tego w rozwoju województwa – mówi Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.

Pomysły można zgłaszać w pięciu kategoriach: Concept, Science, Defence, AI oraz Open. – Mieliśmy sygnały ze strony potencjalnych wnioskodawców, że chcą jeszcze dopieścić swoje projekty. Znaleźli się wnioskodawcy, których nie dotarła jeszcze informacja, że „Runda T” jest organizowana, więc ze względu na to, że harmonogram jest dość elastyczny, to daliśmy dodatkowe dni na to, żeby można było te projekty dopieścić i je złożyć – dodaje Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty, która organizuje konkurs oraz prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Kapituła wyłoni do finału autorów 3 najlepszych projektów w każdej z 5 kategorii oraz maksymalnie 15 projektów rezerwowych. Następnie odbędą się szkolenia, a projekty finałowe będą zaprezentowane w formule elevator pitch przed kapitułą złożoną z przedstawicieli funduszy inwestycyjnych 27 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskie. (hk)