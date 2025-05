Tykocin na nowej monecie NBP – wyjątkowa emisja z okazji 600-lecia miasta

21 maja, 2025

Tykocin świętuje swoje 600-lecie z wyjątkowym wyróżnieniem – Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę o nominale 5 zł, upamiętniającą jeden z najcenniejszych zabytków miasta – barokowy kościół Trójcy Przenajświętszej.To kolejna emisja z popularnej serii kolekcjonerskiej „Odkryj Polskę”, prezentującej najpiękniejsze i najważniejsze miejsca na mapie naszego kraju.

Nowa moneta już 22 maja

Moneta wejdzie do obiegu w czwartek, 22 maja 2025 roku, i będzie dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego, również w Białymstoku. Jej nakład wynosi milion sztuk, co sprawia, że trafi nie tylko do kolekcjonerów, ale i do szerokiego obiegu.

Na rewersie monety znajdziemy wizerunek kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, uznawanego za jeden z najpiękniejszych przykładów baroku w Polsce północno-wschodniej.

🏰 Tykocin – perełka Podlasia

Tykocin to jedno z najstarszych i najbardziej urokliwych miasteczek Podlasia. Zachwyca bogatą historią, zabytkową architekturą i niepowtarzalnym klimatem. W 2025 roku obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich, co czyni emisję monety jeszcze bardziej symboliczną i prestiżową.

Kościół Trójcy Przenajświętszej – bohater najnowszej emisji – jest nie tylko perłą architektury, ale też jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w regionie.

🎯 Moneta z historią

Seria „Odkryj Polskę” ma na celu promowanie dziedzictwa narodowego i zachęcanie do poznawania piękna naszego kraju. Monety emitowane w jej ramach prezentują miejsca o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Dzięki najnowszej emisji Tykocin dołączył do grona miejsc uhonorowanych przez NBP.

(pc)