Home Wiadomości Tydzień Otwartości w Nauce na Politechnice Białostockiej

Wiadomości

16 października, 2025

Tydzień Otwartości w Nauce na Politechnice Białostockiej

Prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Białostockiej, stoi przy balustradzie w nowoczesnym wnętrzu uczelni. Ubrany w ciemny garnitur i niebieską koszulę, spogląda w stronę obiektywu. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/PB
Politechnika Białostocka wraz z uczelniami tworzącymi Europejski Uniwersytet ACROSS organizuje w dniach 20–24 października Tydzień Otwartości w Nauce (Open Science Week). To inicjatywa promujące transparentność badań, współpracę naukowców i swobodny dostęp do wiedzy.

– Chcemy podkreślić, że nauka uprawiana jest i upowszechniana bez granic geograficznych, ale chcielibyśmy, by była również wolna od barier finansowych i technicznych, które mogą wykluczać tych, którzy nie mają dostępu do drogiej aparatury czy specjalistycznych czasopism – mówi prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Białostockiej.

W Tygodniu Otwartości w Nauce zaplanowano wykłady, panele i spotkania z naukowcami z uczelni partnerskich ACROSS. Centralnym punktem będzie panel z udziałem prof. Macieja Żylicza, biochemika i biologa molekularnego, wieloletniego prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W dyskusji weźmie także udział prof. Marek Drużdżel z Wydziału Informatyki PB, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i systemów wspomagania decyzji. Spotkanie odbędzie się dnia 23 października 2025 r. (czwartek) o godz. 10.30.

– Otwartość w nauce to także efektywność badań. Gdy możemy dzielić się wynikami i doświadczeniami, zyskujemy natychmiastową możliwość szybszego postępu – ważnego nie tylko dla rozwoju indywidualnego, ale też dla rozwoju całych społeczeństw – podkreśla prof. Kurzydłowski.

Spotkania odbędą się w dniach 20–24 października w Politechnice Białostockiej i uczelniach partnerskich w Europie. Transmisje będzie można śledzić na oficjalnym kanale YouTube Politechniki Białostockiej – link

(AJ)

