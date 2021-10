Jesienią światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Wystartowała kampania „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”

Październik 21, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W Podlaskiem rozpoczęła się akcja „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”. Ma zwrócić uwagę kierowców na to, że sprawne oświetlenie pojazdu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej zapada zmrok, pada deszcz czy śnieg, dobrze wyregulowane oświetlenie jest bardzo ważne. Dlatego od najbliższej soboty (23.10) kierowcy będą mogli przyjechać na wybrane stacje diagnostyczne, gdzie za darmo specjaliści sprawdzą i wyregulują oświetlenie w ich samochodach.

Jednym z miejsc, gdzie będzie można to zrobić jest Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Światła można będzie tam sprawdzić od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Akcja potrwa do 4 grudnia. (mt)