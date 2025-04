Turyści już mogą skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego

20 kwietnia, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Turyści z Polski mogą już korzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego. Od niedzieli (20.04) osoby, które przyjadą do województwa podlaskiego mogą dostać dofinansowanie od 200 do 400 złotych na minimum dwa noclegi.

Ma to być zachęta do odwiedzenia województwa podlaskiego, a jednocześnie wsparcie sektora turystycznego. Do wyboru jest ponad 560 obiektów noclegowych, które zgłosiły się do programu. Lista dostępnych miejsc jest na stronie: podlaskibonturystyczny.pl. Są to zarówno kempingi, pensjonaty, jak i hotele.

Podlaskie jest pierwszym samorządem wojewódzkim, który wprowadził taki program. Na Podlaski Bon Turystyczny przeznaczono 2 mln zł. Realizuje go Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. (red.)