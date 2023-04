4 kwietnia, 2023

Turniej piłki nożnej BUT CUP o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej Turniej piłki nożnej BUT CUP o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej w ramach programu Welcome to Poland! organizuje Turniej Piłki nożnej BUT CUP o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej. Na boisku spotkają się studenci uczelni, żacy z wymiany międzynarodowej oraz pracownicy Politechniki Białostockiej.

Zawody pod hasłem „Politechnika Białostocka vs. reszta świata” odbędą się 26 kwietnia na boisku bocznym Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej.

W turnieju zaplanowano udział 6 zespołów. Cztery ekipy będą reprezentować studentów zagranicznych. Dwie kolejne drużyny to studenci Politechniki Białostockiej oraz reprezentacja kadry uczelni. Zgłaszać się można indywidualnie, przez formularz na stronie Turniej Piłkarski BUT CUP – formularz zapisów . Termin: do 10 kwietnia lub wyczerpania miejsc. Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdej drużynie potrzebny jest ten wyjątkowy, dodatkowy zawodnik – kibic! Sportowcy dadzą z siebie wszystko na murawie, a my jako widzowie możemy dodać im sił i energii do walki. W krytycznych momentach możemy też podpowiedzieć, na którą bramkę kierować atak. Spotkajmy się 26 kwietnia na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Weźmy ze sobą wuwuzele i najlepszy humor, jaki znajdziemy w domu. Razem możemy wszystko! – zachęcają organizatorzy. (mt)

Harmonogram rozgrywek Turnieju BUT CUP 2023

26 kwietnia, Stadion Miejski, boisko boczne:

9:00 Powitanie, losowanie grup i rozdanie koszulek

9:30 – 10:05 MECZE GRUPOWE NR 1

PRZERWA

10:15 – 10:50 MECZE GRUPOWE NR 2

PRZERWA

11:00 – 11:35 MECZE GRUPOWE NR 3

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 12:35 MECZE PÓŁFINAŁOWE

PRZERWA

13:00 – 13:35 MECZ O III MIEJSCE, MECZ O V MIEJSCE

PRZERWA

CZĘŚĆ FINAŁOWA

14:00 Oficjalne powitanie gości i drużyn finałowych

14:15 – 14:45 MECZ FINAŁOWY

PRZERWA

15:00 Wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców