Turniej Piłki nożnej BUT CUP o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej [zdjęcia]

27 kwietnia, 2023

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

To były duże piłkarskie emocje. Na boisku spotkali się studenci Politechniki Białostockiej, żacy z wymiany międzynarodowej oraz pracownicy PB. Turniej Piłki nożnej BUT CUP o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej zorganizowało Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej w ramach programu Welcome to Poland!

Zawody pod hasłem „Politechnika Białostocka vs. reszta świata” odbyły się 26 kwietnia na boisku bocznym Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej. W turnieju wzięło udział 6 drużyn – 2 drużyny studentów PB, 1 kadry PB oraz 3 drużyny studentów zagranicznych.

– To pierwsza edycja tego wydarzenia, a jej celem jest integracja studentów zagranicznych z naszą społecznością akademicką – mówiła podczas turnieju Katarzyna Kilarji z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Biorący udział w rozgrywkach w drużynie kadry PB Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami nie miał wątpliwości: – Turniej zorganizowany jest wysokim poziomie; studenci postawili wysoko poprzeczkę.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulowała rektor PB. – Widać, że naszych chłopaków nic nie zatrzyma – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. (at)

Ostateczny ranking: