Turniej legendarnej gry GO na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

31 stycznia, 2024

To legendarna starochińska gra planszowa, starsza niż szachy, gdzie gra się czarno-białymi kamyczkami. Turniej GO odbędzie się 10-11 lutego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Będzie to pierwsza runda eliminacji do Mistrzostw Polski w GO.

– Turniej GO odbędzie się w Białymstoku po egidą Politechniki Białostockiej po raz pierwszy, a organizatorem jest Wydział informatyki PB, współorganizują go z nami również Polskie Stowarzyszenie GO i Białostocki Klub Go – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Do udziału w Turnieju GO może się zgłosić każdy, kto zna zasady i lubi grać w tę grę. Zapraszamy wszystkich, przewidzieliśmy nagrody finansowe i rzeczowe – mówi Joanna Panasiuk, koordynatorka projektu „Science kultura”.

Rozgrywki będą trwały dwa dni: 10.11 lutego, na Wydziale Informatyki Politechniki Białostocka, ul. Wiejska 45 A, sale: 27C, 28C, 32C. Zapisy trwają do otwarcia turnieju, do 10 lutego. Turniej organizowany jest w ramach projektu „Science kultura”.

O Turnieju GO z prof. Dorotą Mozyrską, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz z Joanną Panasiuk, koordynatorką projektu „Science kultura” rozmawia Aneta Topczewska: