Turniej Clash Royale na Politechnice Białostockiej – elektryzująca rywalizacja studentów!

Politechnika Białostocka tętniła dziś emocjami! 21 października 2025 roku na Wydziale Elektrycznym odbył się pierwszy w historii uczelni turniej Clash Royale – popularnej gry mobilnej, która przyciągnęła aż 64 uczestników. Wydarzenie zorganizował Samorząd Studencki SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) w ramach promocji swojego koła i integracji środowiska studenckiego.

🎯 Cel wydarzenia – połączenie nauki, zabawy i integracji

Jak tłumaczy Magdalena Izwowicz, studentka trzeciego roku cyfryzacji przemysłu i jedna z organizatorek wydarzenia, celem turnieju było nie tylko zapewnienie dobrej zabawy, ale też zachęcenie studentów do aktywnego udziału w życiu uczelni.

– Chcieliśmy zachęcić osoby do dołączenia do naszego koła SEP. Dzięki działalności w kole możemy rozwijać się zawodowo, zdobywać kwalifikacje SEP-owskie i uczestniczyć w wyjazdach na inne uczelnie w całej Polsce. A przy okazji – dobrze się bawić! – mówi Izwowicz.

🕹️ Format turnieju Clash Royale – Mega Draft Challenge

Turniej Clash Royale na Politechnice Białostockiej odbył się w trybie Mega Draft Challenge. Zawodnicy nie korzystali ze swoich standardowych talii, lecz wybierali karty z puli dostępnych opcji, tworząc własne strategie na bieżąco.

Jak podkreśla uczestnik Krystian Bućko, student matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki:

– To świetny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności. Trzeba szybko reagować i dobrze znać karty. Gierki są krótkie, trzyminutowe, więc emocje są ogromne.

System rozgrywek był single-elimination – przegrana oznaczała koniec gry. Najlepsi zawodnicy spotkali się w finałach Bo3, a zwycięzcy zdobyli vouchery do Empiku o wartości 200, 150 i 100 zł.

💡 Turniej Clash Royale połączony z quizem elektrycznym

Oprócz emocji e-sportowych organizatorzy przygotowali też quiz elektryczny, w którym uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z elektrotechniki. Za poprawne odpowiedzi przyznawano tzw. klejnoty, które można było wymienić na nagrody: pizzę, batoniki, a nawet udział w „drabince drugiej szansy”.

Członkowie SEP mogli zdobyć dodatkowe punkty, a nowi zapisani otrzymywali bonusy – co skutecznie zachęcało do wstąpienia do organizacji.

🏆 Nagrody i atmosfera turnieju

Walka o tytuł najlepszego gracza Clash Royale na Politechnice Białostockiej była zacięta do samego końca. Oprócz głównych nagród pieniężnych, zwycięzca tzw. drabinki drugiej szansy otrzymał dodatkowy voucher o wartości 50 zł.

Atmosfera – jak relacjonują uczestnicy – była pełna emocji, śmiechu i pozytywnej rywalizacji.

– Przyszedłem głównie dla rozrywki, ale przy okazji poznałem nowych ludzi z różnych wydziałów. Może nawet stworzymy własny klan Politechniki Białostockiej! – mówi z uśmiechem Krystian.

⚡ E-sport i elektryka – nietypowe, ale skuteczne połączenie

Choć mogłoby się wydawać, że gra Clash Royale nie ma wiele wspólnego z elektryką, organizatorzy udowodnili, że da się połączyć świat technologii, rywalizacji i nauki. Dzięki temu wydarzeniu SEP zyskał nowych członków, a studenci pokazali, że potrafią łączyć pasję do gier z nauką i rozwojem zawodowym.

🗓️ Co dalej?

Organizatorzy już zapowiadają kolejne wydarzenia – być może w przyszłości zobaczymy turnieje w Counter-Strike’a, Rocket League czy Valoranta. Cel pozostaje ten sam: integrować studentów i rozwijać wspólne pasje.

