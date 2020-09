„Tulipany Mocy” mają nam przypominać, że wśród nas są dzieci z dystrofią mięśniową

Wrzesień 7, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Około 4 tysięcy żywych i prawie 2 tysiące wirtualnych tulipanów udało się posadzić firmom, placówkom oraz osobom prywatnym w ramach I. edycji akcji charytatywnej: „Tulipany Mocy”.

Inicjatywy organizowanej przez Stowarzyszenie pro Salute, w ramach, której udało się zebrać przeszło 2 600 złotych na leczenie dzieci z dystrofią mięśniową. „Tulipany Mocy” trwały przez rok, w tym czasie oprócz zbiórek pieniędzy na rehabilitację, starano się edukować społeczeństwo na temat dystrofii mięśniowej.

– „Tulipany Mocy” jest to autorska akcja Stowarzyszenia pro Salute, którą wymyśliliśmy w tamtym roku na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Natomiast sama inicjatywa ma na celu pokazanie, że wśród nas są dzieci z dystrofią mięśniową. One są trochę niezauważane, bo to jest 1 przypadek na 3500 dzieci. Mogłoby się wydawać, że to niedużo, jednak dla rodziny jest to bardzo trudna i ciężka sytuacja. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć tę grupę dzieci, która do tej pory była niezauważana – mówiła prezes Stowarzyszenia pro Salute prof. Elżbieta Krajewska – Kułak.

Stowarzyszenie zainaugurowało już II. edycję „Tulipanów Mocy”, ponownie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do organizacji po cebulki tulipanów, aby zasadzić je w swoim najbliższym otoczeniu. W tym roku organizacja zbiera nie tylko na leczenie 39 podopiecznych, ale także na bieżnię do ich rehabilitacji. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej