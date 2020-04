Trzynastki dla emerytów i rencistów. Pierwsi uprawnieni dostaną świadczenie już 1 kwietnia

Marzec 31, 2020

ZUS rozpoczął wypłatę tzw. trzynastek dla emerytów i rencistów. W Podlaskiem to dodatkowe świadczenie dostanie niemal 200 tys. osób.

Pierwsze trzynastki pojawią się na kontach emerytów już 1 kwietnia.

– Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik ZUS. – ZUS wypłaci „trzynastki” razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS w regionie jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca – dodaje rzeczniczka.

O pieniądze nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe.

W całym kraju „trzynastki” otrzyma ok. 9 mln emerytów i rencistów. (mt/mc)