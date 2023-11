Trzy wspaniałe koncerty w Białymstoku – 10 Listopada!

7 listopada, 2023

Trzy wyjątkowe koncerty, trzy niepowtarzalne przeżycia – to jest to, czego możecie się spodziewać tego piątku!

Astrolabe w Nie Teatrze:

Pierwszy koncert tego dnia, to muzyczna podróż z zespołem Astrolabe. W międzynarodowym składzie, artyści zaprezentują piękne utwory, które przeniosą was w klimat portugalskiego słońca i słowiańskiej błogości. Na scenie usłyszycie utwory z ich pierwszego albumu „Sweet Almonds”, które przywołają letni luz i wakacyjne wspomnienia. Bossanova w ciepłych rytmach, głęboki jak ocean głos portugalskiego wokalisty Rui Telesa, oraz niebanalne dźwięki gitary Krzysi Górniak sprawią, że na chwilę zapomnicie o jesiennej aurze za oknem.

Vito Bambino w Zmianie Klimatu:

Ten wieczór będzie pełen niezwykłych dźwięków, gdyż Vito Bambino, przybędzie do Białegostoku z materiałem ze swojego drugiego solowego albumu „Pracownia”. Jego singiel „Etna” ma już ponad 1,5 miliona odtworzeń na Spotify, a teledysk przekroczył milion wyświetleń. Nie zabraknie także przebojowych singli, takich jak „Nudy” czy „Poszło”, które z pewnością rozgrzeją atmosferę. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Koniec Świata w 6-ścian Pub:

Trzeci koncert tego piątku to okazja do zapoznania się z brzmieniem zespołu „Koniec Świata”. Grupa ta jest znana m.in. z takich przebojów jak „Oranżada” czy „Dziewczyna z naprzeciwka”. W październiku 2023 roku zespół rozpoczyna drugą część trasy „Folk Tour’23”, której głównym motywem przewodnim są piosenki folkowe. To idealna okazja, aby odkryć różnorodność ich repertuaru i cieszyć się niezwykłymi dźwiękami. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)