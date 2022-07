Trzy tygodnie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP

Lipiec 18, 2022

Fot. M. Sadłowska-Suprun Fot. M. Sadłowska-Suprun

Kilkadziesiąt spektakli, nawet w maleńkich miejscowościach Podlasia, artyści z Polski i zagranicy, trzy tygodnie wydarzeń podczas 14. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP. Festiwal startuje 22 lipca i potrwa do 7 sierpnia.

WERTEP rozpocznie się 22 lipca w Hajnówce Centralnej – Stacji Kultury. W tym roku festiwal obejmie nie dwa, a trzy weekendy i dotrze do 11 miejscowości.

Tego lata widzowie będą mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt spektakli (w tym dla dzieci i muzyczne), w wykonaniu grup z Polski oraz m.in. z Argentyny, Hiszpanii, Izraela, Szwajcarii. Podczas Festiwalu swoje 30-lecie obchodzić będzie teatr Cinema, który pokaże swoje najsłynniejsze kreacje – „Kabaret olbrzymów” i „Nie mówię tu o miłości”.

Finał tegorocznego Wertepu tradycyjnie rozpocznie się w Hajnówce. A na trasie festiwalu znajdzie się też: Narewka, Drohiczyn, Policzna, Wojnówka, Długi Bród, Narew, Bielsk Podlaski, Białowieża, Orla, Stary Dwór.

Jak mówią organizatorzy ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” w tym roku będzie nie tylko wielokulturowo, ale też wielowymiarowo, ponieważ spektakle grane będą w różnych przestrzeniach: miejskich parkach, wioskowych plenerach, na prywatnych posesjach, w orlańskiej synagodze, ale też w lesie i w pobliżu kwiatowo-warzywnego ogrodu, który powstał niedawno przy Hajnówce Centralnej – Stacji Kultury.

– Na festiwal czekamy cały rok i przygotowujemy go przez wiele miesięcy wraz z grupą kilkudziesięciu wolontariuszy i artystów z Polski i zagranicy. Program jest przebogaty, w trzy tygodnie odwiedzamy także małe miejscowości, maleńkie wsie. Wędrujemy z teatrem do ludzi, bo ludzie tam na nas czekają. Chcą, by teatr pojawiał się w „domowych” przestrzeniach, nie tylko w przestrzeniach otwartych – na łąkach, w lesie, na przystani kajakowej, ale także w przydomowych podwórkach – mówi Agata Rychcik-Skibińska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP.

– Hiszpanie wystąpią na przykład z aerospektaklem pod tytułem „Penelope”, który będzie rozrywał się na drzewie i wokół niego – dodaje Dariusz Skibiński, dyrektor artystyczny Festiwalu. – Zawarliśmy też porozumienie z Dyrekcją Lasów Państwowych w Hajnówce i jedno z przedstawień odbędzie się w przestrzeni lasu.

Na wszystkie festiwalowe wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

Zdaniem Dariusza Skibińskiego, do festiwalu będą dołączać w przyszłości kolejne miejscowości. – Idea jest taka, aby w przestrzeni województwa podlaskiego odbywało się wydarzenie artystyczno-teatralne, umożliwiające spotkanie i wędrówkę turystom po Podlasiu, które trwa cały miesiąc. – Podlasie miałoby jeden z największych w Europie festiwali o takim charakterze, wędrownej podróży z teatrem poprzez Podlasie – wskazuje Skibiński.

Szczegółowy program na stronie WERTEP Festival | Międzynarodowy Festiwal Teatralny

(at)